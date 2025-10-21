«Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, τις επαναδιατυπώσεις τους και τις διαδοχικές επαναλήψεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων τη λέξη ”σκάνδαλο” στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανείς υπάλληλος, ούτε και η εκπρόσωπος των εργαζομένων κυρία Βασιλούλη που καταθέτει σήμερα, δεν ”επιβεβαίωσε” τους ισχυρισμούς των βουλευτών τής αντιπολίτευσης οι οποίοι εισέπραξαν αρνητική απάντηση στην ”καθιερωμένη” ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό. ”Είναι άδικο να μιλάμε για ένα σκάνδαλο με όλες αυτές τις ελλείψεις” κατέθεσε χαρακτηριστικά η μάρτυρας καταρρίπτοντας το σχετικό σενάριο» επισημαίνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Μάλιστα» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η κυρία Βασιλούλη σχολιάζοντας το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, σημείωσε ότι ”δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ποινικό ή κάτι άλλο”, προσθέτοντας για τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ”κάποιοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων”».

Υπενθυμίζουν, δε, ότι «εκτός από την κυρία Βασιλούλη και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και μετέπειτα τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, κατά την κατάθεσή της στις 9 Οκτωβρίου, όταν είχε ερωτηθεί από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αν από την εμπειρία της στον Οργανισμό, διαπίστωσε να λειτουργούν κυκλώματα ανομίας, ήταν απόλυτη: ”Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπέπεσαν στην αντίληψη μου κυκλώματα παρανομίας στον Οργανισμό. Παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μπορεί να υπάρξουν, μένει όμως να αποδειχθούν” αναφέρουν και συνεχίζουν: «Αντίστοιχη ήταν η απάντηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ζαλίδη στις 15 Οκτωβρίου όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται σήμερα στον Οργανισμό και απάντησε: ”Δεν θα μιλούσα για σκάνδαλα”».

«Η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης μακριά από υπερβολές και λαϊκισμούς που τελικά γυρίζουν μπούμεραγκ στους εκφραστές τους» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ