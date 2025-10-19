«Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι, όταν οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται, η εμπιστοσύνη επιστρέφει – και, μαζί της, επιστρέφουν οι ευκαιρίες για όλους».

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις επαφές που είχε στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην Ουάσινγκτον, για τη Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι, όταν οι μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται, η εμπιστοσύνη επιστρέφει – και, μαζί της, επιστρέφουν οι ευκαιρίες για όλους.

