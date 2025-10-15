Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς έδωσαν το «παρών» στην Παλιά Βουλή στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της ελληνικής Βουλής.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αντάλλαξαν μια θερμή χειραψία και συνομίλησαν σε ευχάριστο κλίμα, όταν τους διέκοψε ένας κύριος, ζητώντας να βγάλει μια φωτογραφία μαζί τους.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Καραμανλής ανέβηκε στο βήμα και μίλησε, με τον Αντώνη Σαμαρά να τον χειροκροτεί για την τοποθέτησή του.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αντάλλαξαν έναν θερμό εναγκαλισμό, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει το στιγμιότυπο.

