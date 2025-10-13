Η Opinion Poll πραγματοποίησε για λογαριασμό του ACTION 24 νέα μεγάλη δημοσκόπηση μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, με τους πολίτες να απαντούν αν στηρίζουν νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να ασκούν παράπονα για την αντιπολίτευση.

Πιο αναλυτικά, το 8,6% ανέφερε ότι θα ψήφιζε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αν δημιουργηθεί, με το 17,5% να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ρίξει την ψήφο του. Το 69,5% όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ψηφίσει ένα νέο πολιτικό φορέα αν δημιουργηθεί από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, το 45% πιστεύει ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί ικανοποιητική αντιπολίτευση.

Το 13% θεωρεί ότι η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί αντιπολίτευση και μετά ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ – 11,4%

Ελληνική Λύση – 11,4%

ΚΚΕ – 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ – 4,3%

Όσον αφορά, τα προβλήματα που απασχολούν, οι πολίτες απάντησαν:

Ακρίβεια – 55,5%

Οικονομία – 25,6%

Κράτος Δικαίου – 16%

Διαφθορά – 15,9%

Επίσης, το 27,5% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 70,7% διαφωνεί με τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Στο ερώτημα για καταλληλότερο πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει ο «Κανένας» με 31,3%. Έπειτα, οι πολιτικοί αρχηγοί λαμβάνουν τα εξής ποσοστά: Κυριάκος Μητσοτάκης 28,1%, Νίκος Ανδρουλάκης 7,8% Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,9%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,5% και Σωκράτης Φάμελλος 1,8%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου σταθερά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, αρκετά κόμματα δίνουν μάχη για να μπουν ή να παραμείνουν στη Βουλή.

Συγκεκριμένα:

Νέα Δημοκρατία – 24,3%

ΠΑΣΟΚ – 11,1%

Ελληνική Λύση – 8,9%

Πλεύση Ελευθερίας – 8,8%

ΚΚΕ – 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ – 3,6%

ΜέΡΑ25 – 2,6%

Νίκη – 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας – 2,6%

Φωνή Λογικής – 3,6%

Νέα Αριστερά – 1%

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του ACTION 24: