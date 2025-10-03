Τέλος στη φάμπρικα των εύκολων απαλλαγών που οδηγούν στην έκδοση των επονομαζόμενων «τρελόχαρτων», καθώς και στις αναβολές στράτευσης για ψυχολογικούς λόγους βάζει η κυβέρνηση, μέσω των νέων αποφάσεων που λαμβάνει ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στόχος είναι να μπει επιτέλους ένα τέλος στη μαζική αποφυγή κατάταξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του στρατεύσιμου συστήματος χωρίς να βγαίνουν τόσοι νέοι Ι-5 («Γιώτα 5») από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Κλάδων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σήμερα, περίπου το 70% των Ι-5 επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα και όχι πραγματικά οργανικά ζητήματα υγείας. Ένα ποσοστό υπερβολικά υψηλό, που έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για την ακρίβεια των αποφάσεων και τη δικαιοσύνη του συστήματος.

Οι απαλλαγές θα δίνονται μόνο σε όσους έχουν σοβαρά και αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας

Οι εύκολες απαλλαγές τύπου Ι-5 θεωρούνταν εδώ και καιρό μέρος μιας… «παράδοσης» που επέτρεπε σε πολλούς νέους να αποφεύγουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση χωρίς πραγματικό λόγο. Με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η κατάσταση αλλάζει ριζικά.

Οι απαλλαγές θα δίνονται μόνο σε όσους έχουν σοβαρά και αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας, ενώ οι Υγειονομικές Επιτροπές θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά και σαφή κριτήρια. Με άλλα λόγια, εύκολες απαλλαγές για ψυχολογικούς λόγους, δεν θα υπάρχουν πια. Κάθε αίτημα θα αξιολογείται με μεγαλύτερη προσοχή και αντικειμενικότητα, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων. Πηγές του Υπουργείου επισημαίνουν ότι η αλλαγή αυτή δεν έχει στόχο να «τιμωρήσει» κανέναν, αλλά να επαναφέρει την ισονομία και τη διαφάνεια.

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες νέους που μέχρι σήμερα αιτούνταν αναβολή ή απαλλαγή λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων Ι-5 δεν αφορούσε πραγματικά προβλήματα υγείας, αλλά δυσκολίες προσαρμογής ή φόβο για τη στρατιωτική θητεία. Το νέο σύστημα θέλει να ξεκαθαρίσει ποιος χρειάζεται πραγματικά απαλλαγή και ποιος όχι. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στο εξής όσοι έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα υγείας θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα κληθούν κανονικά να υπηρετήσουν τη θητεία τους.

Όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, «η μεγάλη, η συντριπτική, πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών πιστεύει στο Στρατό των πολιτών. Είναι συνταγματική ευθύνη του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας, να υπερασπίζεται την Πατρίδα. Δεν είναι μόνο τα άξια στελέχη και δεν μπορούμε να έχουμε το πρότυπο ενός μισθοφορικού στρατού που έχουν επιλέξει άλλες γειτονικές χώρες. Δεν είναι αυτό στην παράδοσή μας. Από τα αρχαιότατα χρόνια ο Στρατός και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και της Σπάρτης και των ελληνικών πόλεων ήταν ο στρατός των πολιτών. Και μάλιστα ένας στρατός στον οποίο ο καθένας με την ασπίδα του κάλυπτε τον διπλανό του. Κοινή μοίρα και στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μερικοί συμπατριώτες μας δεν ενστερνίζονται αυτό. Έτσι έχει στηθεί μια χαριτωμένη «φάμπρικα» που 35.500 δεν έχουν στρατευθεί την τελευταία τριετία επικαλούμενοι «ψυχολογικά προβλήματα». Και επίσης 38.890 έχουν αποφασίσει και είναι ανυπότακτοι στο εξωτερικό».

Για να έχουμε αίσθηση μεγέθους των αριθμών, μιλάμε ουσιαστικά για… 20 Ταξιαρχίες, «όταν η Πατρίδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή! Αυτό, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε και δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Ξέρω ότι υπάρχει πολιτικό κόστος, το προσλαμβάνω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται έτσι» κατά τον κ. Δένδια.

Μάλιστα ο ίδιος σημειώνει πως «δεν είναι ανόητοι αυτοί που φοράνε αυτή την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη και πάνε στα σύνορα και ευφυείς αυτοί που μεταφέρουν χαρτιά ιδιωτών και απαλλάσσονται. Μάλιστα, υπάρχει και αυξητική τάση στην «κοπάνα», εάν δείτε τις παραστάσεις». Αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο της χορήγησης των αναβολών, που θα δίνονται έως και για χρονικό διάστημα 5 ετών με προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων όμως από Επιμελητή Α’ ή Α’ Διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου, όχι οποιουδήποτε ψυχολόγου. Και τελική κρίση μετά τη λήξη της πενταετίας θα γίνεται με την προσκόμιση γνωμάτευσης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)..