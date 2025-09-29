Εισοδήματα της τάξης των 88.180 ευρώ, εκ των οποίων τα 42.758 προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση, τα 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και τα 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (Πόθεν Έσχες 2023 – Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία) βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Βουλή σήμερα.

Στην ίδια δήλωση εμφανίζεται να έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ, που στην πλειονότητά τους αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Έχει επίσης μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία. Κατέχει παράλληλα ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές, δηλώνει να χρωστάει 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλου και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το οικονομικό έτος 2023 (Πόθεν Έσχες 2024 – Εδώ αναλυτικά τα στοιχεία), τα έσοδά του είναι μειωμένα, αφού ανέρχονται στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του έχουν επίσης λιγοστέψει στα 57.841 ευρώ.

Όσον αφορά τα ακίνητα δεν υπάρχει καμία μεταβολή, απέκτησε όμως ένα ΙΧ των 1.560 κ.ε. του 2016, στην τιμή των 8.000 ευρώ.