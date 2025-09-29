Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 29/9 από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Η σχετική ανακοίνωση:

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023)

Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10.00 π.μ., αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023). Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου ευχαριστεί «όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση».

Τα πόθεν έσχες Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Ειδικότερα, αναφορικά με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2023 παρατηρούμε ότι δηλώνει συνολικά εισοδήματα από «μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.» της τάξης των 31.025 ευρώ, από «εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά» 28.450 ευρώ, από ακίνητα 10.800 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα 178,51 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συνολικά εισοδήματα από «μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.» της τάξης των 107.595 ευρώ, από ακίνητα 21.008 ευρώ και από μερίσματα, τόκους και λοιπά δικαιώματα 6,92 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε επίπεδο επενδύσεων ο πρωθυπουργός διαθέτει μεταξύ άλλων ομόλογα αποτίμησης 498.000 ευρώ και αμοιβαία κεφάλαια αξίας 20.479 ευρώ, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει επενδύσει χρήματα σε τέτοιες μορφές.

Βλέποντας τις τραπεζικές καταθέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 106.875 ευρώ στην Alpha Bank και μικρότερα ποσά της τάξης των 930, 557, 407 και 183 ευρώ σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσεις 617.762 ευρώ και 308.735 ευρώ στην ING (προφανώς από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής), 95.511 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και άλλα μικρότερα ποσά των 34.080, 13.016, 5.876 και 1.233 ευρώ σε άλλες τράπεζες.

Βλέποντας τα ακίνητα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει 26 εκ των οποίων τα 3 είναι διαμερίσματα στη Σούδα και τα υπόλοιπα είναι καλλιέργειες (πρωτίστως σε Χανιά και ακολούθως σε Κυκλάδες και Ιωάννινα). Σημειωτέον ότι το 2022 αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει 18 ακίνητα εκ των οποίων τα 5 είναι διαμερίσματα και τα υπόλοιπα επαγγελματικές στέγες/καταστήματα, αποθήκες και οικόπεδα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του πρωθυπουργού είναι 150.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέρεται και 35.700 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δάνεια.

Πόθεν έσχες Σωκράτη Φάμελλου: Μειώθηκαν τα εισοδήματα, έχει δάνειο και αγόρασε αυτοκίνητο

Εισοδήματα της τάξης των 88.180 ευρώ, εκ των οποίων τα 42.758 προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση, τα 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και τα 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (Πόθεν Έσχες 2023 – Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία).

Στην ίδια δήλωση εμφανίζεται να έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ, που στην πλειονότητά τους αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Έχει επίσης μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία. Κατέχει παράλληλα ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές, δηλώνει να χρωστάει 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλου και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το οικονομικό έτος 2023 (Πόθεν Έσχες 2024 – Εδώ αναλυτικά τα στοιχεία), τα έσοδά του είναι μειωμένα, αφού ανέρχονται στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του έχουν επίσης λιγοστέψει στα 57.841 ευρώ.

Όσον αφορά τα ακίνητα δεν υπάρχει καμία μεταβολή, απέκτησε όμως ένα ΙΧ των 1.560 κ.ε. του 2016, στην τιμή των 8.000 ευρώ.

Εισοδήματα άνω των 1.678.000 δολαρίων δήλωσε ο Κασσελάκης για το 2023

Στα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 συμπεριλαμβάνεται και εκείνο του Στέφανου Κασσελάκη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πλήρες πόθεν έσχες του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας και έχει ενδιαφέρον να δούμε τα δηλωθέντα στοιχεία του. Βάσει αυτών, δήλωσε για το 2023 εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης της τάξης του 1.678.594 δολαρίων ΗΠΑ και από ακίνητα 71.367 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Αναφορικά με τα ακίνητα, δηλώνει το σπίτι στις Σπέτσες, επιφάνειας 467 τ.μ. έτους κατασκευής 1969, το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας των 105 τετραγωνικών μέτρων και μονοκατοικία στις Ηνωμένες Πολιτείες 358 τ.μ. κατασκευής του 2004 με 90,3 τετραγωνικά πισίνα.

Είναι επίσης εταίρος στην OSIOS LLC που εδρεύει στις ΗΠΑ με ποσοστό 100% καθώς και ετερόρρυθμος εταίρος στην PURA VITA ΕΕ. που εδρεύει στη χώρα μας, με ποσοστό 75%.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις άξιο μνείας είναι το γεγονός πως έχει δηλωθεί δάνειο 1.620.000 δολαρίων με πιστωτή την Cross Country Mortgage με οφειλόμενο ποσό τα 1.567.127 δολάρια. Έχει επίσης και πολύ μικρότερα δάνεια στα οποία οφείλει 74.126 δολάρια, 5.192 δολάρια και 8.929 δολάρια.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023

Κυριάκος Βελόπουλος

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023

Αλέξης Χαρίτσης

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023