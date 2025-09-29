Αναρτήθηκαν πριν από λίγη ώρα, «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων Οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023). Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων είναι:

για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις

για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Αναφορικά με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το οικονομικό έτος 2023 παρατηρούμε ότι δηλώνει συνολικά εισοδήματα από «μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.» της τάξης των 31.025 ευρώ, από «εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά» 28.450 ευρώ, από ακίνητα 10.800 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα 178,51 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συνολικά εισοδήματα από «μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.» της τάξης των 107.595 ευρώ, από ακίνητα 21.008 ευρώ και από μερίσματα, τόκους και λοιπά δικαιώματα 6,92 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε επίπεδο επενδύσεων ο πρωθυπουργός διαθέτει μεταξύ άλλων ομόλογα αποτίμησης 498.000 ευρώ και αμοιβαία κεφάλαια αξίας 20.479 ευρώ, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει επενδύσει χρήματα σε τέτοιες μορφές.

Βλέποντας τις τραπεζικές καταθέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 106.875 ευρώ στην Alpha Bank και μικρότερα ποσά της τάξης των 930, 557, 407 και 183 ευρώ σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσεις 617.762 ευρώ και 308.735 ευρώ στην ING (προφανώς από την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής), 95.511 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και άλλα μικρότερα ποσά των 34.080, 13.016, 5.876 και 1.233 ευρώ σε άλλες τράπεζες.

Βλέποντας τα ακίνητα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει 26 εκ των οποίων τα 3 είναι διαμερίσματα στη Σούδα και τα υπόλοιπα είναι καλλιέργειες (πρωτίστως σε Χανιά και ακολούθως σε Κυκλάδες και Ιωάννινα). Σημειωτέον ότι το 2022 αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει 18 ακίνητα εκ των οποίων τα 5 είναι διαμερίσματα και τα υπόλοιπα επαγγελματικές στέγες/καταστήματα, αποθήκες και οικόπεδα.

Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις του πρωθυπουργού είναι 150.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέρεται και 35.700 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δάνεια.