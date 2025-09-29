Στη δημοσιότητα δόθηκαν πριν από λίγα λεπτά από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Στέφανου Κασσελάκη.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πλήρες πόθεν έσχες του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας και έχει ενδιαφέρον να δούμε τα δηλωθέντα στοιχεία του. Βάσει αυτών, δήλωσε για το 2023 εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης της τάξης του 1.678.594 δολαρίων ΗΠΑ και από ακίνητα 71.367 ευρώ.

Αναφορικά με τα ακίνητα, δηλώνει το σπίτι στις Σπέτσες, επιφάνειας 467 τ.μ. έτους κατασκευής 1969, το διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας των 105 τετραγωνικών μέτρων και μονοκατοικία στις Ηνωμένες Πολιτείες 358 τ.μ. κατασκευής του 2004 με 90,3 τετραγωνικά πισίνα.

Είναι επίσης εταίρος στην OSIOS LLC που εδρεύει στις ΗΠΑ με ποσοστό 100% καθώς και ετερόρρυθμος εταίρος στην PURA VITA ΕΕ. που εδρεύει στη χώρα μας, με ποσοστό 75%.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις άξιο μνείας είναι το γεγονός πως έχει δηλωθεί δάνειο 1.620.000 δολαρίων με πιστωτή την Cross Country Mortgage με οφειλόμενο ποσό τα 1.567.127 δολάρια. Έχει επίσης και πολύ μικρότερα δάνεια στα οποία οφείλει 74.126 δολάρια, 5.192 δολάρια και 8.929 δολάρια.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

Όλα τα «πόθεν έσχες» μπορείτε να τα βρειτε στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής parliament.gr.