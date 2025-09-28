Ο βουλευτής Νίκος Βρεττός διαγράφηκε από το μητρώο μελών του κόμματος «Νίκη» και, ως άμεση συνέπεια, καθαιρέθηκε από όλες τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες συμμετείχε. Η απόφαση αυτή, που αφήνει πλέον την Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Νίκης» με οκτώ (8) βουλευτές.

Ο βουλευτής είχε παραδεχθεί προ ημερών ότι στήριξε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Προεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψηφίζοντας υπέρ του Ανδρέα Νικολόπουλου. Η κίνησή του αυτή, η οποία έγινε ενάντια στην επίσημη γραμμή και βούληση του κόμματός του, οδήγησε άμεσα στην οριστική του αποπομπή.

Η ανακοίνωση για τη διαγραφή του Ν.Βρεττού:

Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος της παραπομπής του κ.Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ.

Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της ΝΙΚΗΣ αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής” είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας.