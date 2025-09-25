Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, μεταφέρεται τώρα η επόμενη σελίδα στα ελληνοτουρκικά. Και αυτό διότι εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό θα παραστεί και ο Ταγίπ Ερντογάν, καθώς έχουν κληθεί και οι ηγέτες των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

Πληροφορίες λένε ότι γίνονται διαβουλεύσεις, ώστε στο περιθώριο του συμβουλίου να γίνει το τετ α τετ που ακυρώθηκε στη Νέα Υόρκη σε μια πρωτοφανή διπλωματική απρέπεια εκ μέρους της Τουρκίας αλλά και ένα πινγκ πονγκ κατηγοριών. Διότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την Αθήνα ως υπεύθυνη ότι ουσιαστικά παραβίασε συμφωνηθέντα της περασμένης εβδομάδας σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων, καθώς ο Μίλτων Νικολαΐδης ήταν ο συνομιλητής από την ελληνική πλευρά και ο Τσαγατάι Κιλίτς από την τουρκική. Ότι δηλαδή ήταν η ελληνική κυβέρνηση που βιάστηκε να ανακοινώσει τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. «Η δική μας θέση ήταν σαφής, κατά την οργάνωση της συνάντησης», έλεγε υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας για «απολύτως κανονισμένο» ραντεβού – μια στάση που μαρτυρά εκνευρισμό στους τουρκικούς χειρισμούς. Και περιγράφοντας ότι πάντα η Ελλάδα προαναγγέλλει τις κλεισμένες συναντήσεις της, «η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει».

Τώρα στην πρωτεύουσα της Δανίας θα συζητηθούν δύο κρίσιμα θέματα: κατ’ αρχάς η κοινή άμυνα και επίσης η ενίσχυση της υποστήριξης στην Ουκρανία. Και μέχρι να οριστικοποιηθεί το ραντεβού, δεν προβλέπεται να υπάρξει ανακοίνωση, τουλάχιστον δεν θα βιαστούν μέχρι να καταλαγιάσει το κλίμα της δυσφορίας και της καχυποψίας. Άλλωστε το θέμα που θα συζητηθεί εκεί, το SAFE, είναι επίσης πεδίο αντιπαράθεσης με τη γειτονική μας χώρα.

Ας μη γελιόμαστε λοιπόν και όταν μάλιστα έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Πλέον υπάρχουν νέα δεδομένα στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Πολύ περισσότερο που από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογάν μίλησε για «αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου», ενώ παράλληλα τόνισε πως «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως θάλασσες σταθερότητας και ευημερίας», προσθέτοντας πως «υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας» και υπογραμμίζοντας πως «όποιο σχέδιο αποκλείει την Τουρκία θα αποτύχει».

Στη δύσκολη εξίσωση ας προσθέσουμε και το ραντεβού του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε λίγες ώρες. Όπως και να πάει η συνάντηση, ο πρόεδρος της Τουρκίας αισθάνεται δυνατός με μεγάλη αυτοπεποίθηση θεωρώντας ότι είναι ο ισχυρός συνομιλητής στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκτός από τις συζητήσεις για αγορά αεροσκαφών Boeing, F-35 και F-16, τις οποίες ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως υπάρχει στον ορίζοντα το ενδεχόμενο αγοράς μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων. Τα χρήματα που θα μπουν στα αμερικανικά ταμεία ξεπερνούν μόνο για τα αεροπλάνα τα 40 δισ. δολάρια. Τα 250 με 300 Boeing θα κοστίσουν γύρω στα 30 δισ. και τα μαχητικά αεροσκάφη γύρω στα 10 δισ. δολάρια και τεράστια αναμένεται να είναι και τα ποσά των αντιδραστήρων, που σημαίνει πως η συμφωνία εις όφελος των Αμερικανών θα φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.

Και είναι κάτι που θα επηρεάσει το κλίμα και στη συνάντηση στην παγωμένη Δανία. Αν τελικά γίνει.