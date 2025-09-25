Σε δύο περιπτώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρισκόμενος στη Νέα Υόρκη και λίγες ώρες μετά το «μίνι επεισόδιο» με τη ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της Ελλάδας τόσο στην περιοχή μας, όσο και σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας σε ομογενειακές οργανώσεις που παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην αμερικανική κοινωνία αλλά και στη συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal» Emma Tucker, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την αλλαγμένη εικόνα της χώρας μας, η οποία «έχει επιστρέψει για τα καλά», όπως είπε. Οι σχέσεις της είναι στον υψηλότερο βαθμό με τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς, έχει πολιτική σταθερότητα και αυτό βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τίποτα να συζητήσει με την Τουρκία όσον αφορά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Θέτοντας ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές απέναντι στη γειτονική μας χώρα και όσον αφορά στις επιλογές μας τόσο στον αμυντικό όσο και στον ενεργειακό τομέα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δαπανά ήδη άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα. Και όπως σημείωσε: «Κατανοούμε ότι είναι ένα αναγκαίο τίμημα για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε πάντοτε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας».

«C’est la vie»

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker, όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να συζητήσει στην επόμενη συνάντηση με τον Ερντογάν τη συμφωνία με τη Chevron.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μάσησε τα λόγια του.

«Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Παράλληλα, θύμισε ότι έχει συναντηθεί επτά φορές με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του και πολλές από αυτές τις συναντήσεις δεν ήταν πάντα εύκολες, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να μένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία.

Ακολουθώντας την τακτική «μια στο καρφί και μια στο πέταλο», ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις πρόσφατες εξελίξεις: «Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι».

«Η Ελλάδα επέστρεψε»

Κάνοντας τους συνομιλητές του αλλά και το αμερικανικό κοινό κοινωνούς της νέας εικόνας της χώρας μας, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα «επέστρεψε» και έχει να διηγηθεί μια ιστορία επιτυχίας αλλά και ότι πλέον είναι η θετική εξαίρεση στον κανόνα στην Ευρώπη.

«Πριν από δέκα χρόνια η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου βρισκόταν περίπου στο 9,5%, ενώ ο γαλλικός 10ετής τίτλος βρισκόταν στο 1%. Σήμερα, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία, και λίγοι θα έβαζαν αυτό το στοίχημα ακόμη και πριν από δύο ή τρία χρόνια», είπε.

Όλα τα παραπάνω τα απέδωσε στην πολιτική σταθερότητα και τη σημασία που έχει και θύμισε ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά τους πειραματισμούς μας με τον λαϊκισμό.