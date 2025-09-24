Σε επόμενη φάση παραπέμπεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά την αναβολή από πλευράς της Τουρκίας και την αδυναμία να βρεθεί κοινή ώρα και χρόνος στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να διανύουν μια περίοδο μαγνητισμένης ατμόσφαιρας, η Αθήνα διαμηνύει ότι παραμένει σταθερή στη γραμμή των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, συνεχίζοντας παράλληλα την ενεργή εξωτερική της πολιτική. Δεδομένου ότι το Παλαιστινιακό έχει επισκιάσει τα πάντα στη φετινή Σύνοδο, το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις επόμενες κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ αλλά και του ισραηλινού πρωθυπουργού. Οι πιέσεις που ασκούνται για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους είναι μεγάλες, ωστόσο το μπρα ντε φερ συνεχίζεται με τον «πλανητάρχη» να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πάντως, η πρόφαση για την ακύρωση του τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας από πλευράς της γείτονος ήταν η συνάντηση για τη Γάζα, η οποία έγινε κεκλεισμένων των θυρών με τη συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλων ηγετών μουσουλμανικών χωρών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική και θετική συνάντηση. Και μπορεί η εν λόγω συνάντηση να πραγματοποιήθηκε τελικά αρκετή ώρα μετά το προγραμματισμένο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, ωστόσο η πλευρά της Τουρκίας την επικαλέστηκε με την υποσημείωση ότι θα επιχειρηθεί να επανακαθοριστεί σε αμερικανικό έδαφος.

«Το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο»

Ωστόσο ανώτατη κυβερνητική πηγή ξεκαθάρισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι είναι δύσκολο να γίνει η συνάντηση με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ σήμερα, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν ακυρωθεί οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία προσεχώς να συναντηθούν, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη συναντηθεί 8 φορές, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας σε ανώτατο επίπεδο παραμένει ανοιχτή και ενεργή. Επόμενο πιθανό πεδίο συνάντησης θα μπορούσε να είναι η Κοπεγχάγη, οπότε και συνεδριάζει την 1η Οκτώβρη η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, ωστόσο μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, απαντώντας στο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet ότι το ραντεβού ματαιώθηκε με πρωτοβουλία της Τουρκίας λόγω της διαρροής του από την ελληνική πλευρά, η ίδια ανώτατη πηγή επισήμανε ότι «το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο», υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά προαναγγέλλει τις συναντήσεις της σε αντίθεση με την Τουρκία που ακολουθεί άλλη πρακτική, δηλαδή της μη δημοσιοποίησης. «Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» πρόσθετε.

Όπως και να έχει ο Τούρκος Πρόεδρος αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη σήμερα στις έξι το απόγευμα προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσιγκτον όπου θα συναντηθεί, την Πέμπτη, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιδιαιτέρως φορτωμένο το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Φορτωμένο είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς αναμένεται να μιλήσει στις 8:15 σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία, στις 10:30 θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, ενώ στις 12:30 θα μιλήσει σε εκδήλωση των ομογενών στο Union League Club. Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στις 20:30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Πάντως, από τις χθεσινές συναντήσεις του ξεχώρισαν αυτή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οι δύο ηγέτες με κοινή τους δήλωση υπογράμμισαν την προσήλωσή τους στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θεωρώντας το ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Επίσης, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου Μοσταφά Κάμαλ Μαντμπουλί όπου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης αλλά και το θέμα της συμφωνίας για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.