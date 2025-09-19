Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Είχαμε μια, θα έλεγα, πολύ ήρεμη περίοδο, με ελάχιστα κρούσματα και με μηδενισμό των κρουσμάτων για 2 και πλέον μήνες πριν από το Πάσχα και δυστυχώς από εκεί και πέρα έχουμε μια αναζωπύρωση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αφενός μεν πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αφετέρου να γνωρίζουν ότι όταν υπάρχει ένα κρούσμα δεν πρέπει να το αποκρύπτουν, αλλά, αντίθετα, πρέπει αμέσως να το παρουσιάζουν και να το ανακοινώνουν».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί

«Εγώ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια, διακομματική, διαχρονική παθογένεια πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων του παρελθόντος. Ήμασταν αντιμέτωποι με τον κακό μας εαυτό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα, μια τεράστια προσπάθεια να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό υπαγορεύεται και από τη συνολική απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί στην ΑΑΔΕ, μια αρχή που κατά γενική ομολογία έχει λειτουργήσει με κανόνες διαφάνειας, υψηλού επιπέδου, διασταυρώσεων και ελέγχων.

«Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα»

«Η πραγματικότητα μας αναγκάζει όλους να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και να μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική λογική, πραγματικής τροχιάς υλοποίησης έργων τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη ο πρωτογενής τομέας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά δεν έγιναν ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν των τελευταίων δεκαετιών», είπε ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει 3 μεγάλα αρδευτικά έργα. Η υπογραφή για το τέταρτο είναι «επί θύραις την επόμενη εβδομάδα» και υπάρχει και πέμπτο στο νομό Μεσσηνίας «που θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικά δεδομένα για τους αγρότες της περιοχής».