Με στρατηγικές κινήσεις και συνεχίζοντας να «χτίζει» τον κορμό της ΝΔ, της οποίας ηγείται από τον Ιανουάριο του 2016, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στα αμφίπλευρα ανοίγματα της κεντροδεξιάς παράταξης, μένοντας πιστός στην αρχή: «όχι στις ταμπέλες και τον δογματισμό» και «ναι» σε όσους θέλουν να συστρατευτούν με τη γαλάζια παράταξη κάτω από το κοινό όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός πιστεύει στη διεύρυνση, εκτιμώντας ότι οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η μεταρρύθμιση της υγείας και της παιδείας, το ψηφιακό κράτος, η μείωση της φορολογίας και η ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήματος, δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο.

Ο πολιτικός αυτός προσανατολισμός της αμφίπλευρης διεύρυνσης «παντρεύεται» άριστα και με την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μένει αταλάντευτα στη γραμμή της ανάγκης για αυτοδύναμες κυβερνήσεις, οι οποίες και συνεπάγονται – όπως τονίζει – ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας.

Διόλου τυχαία και η χθεσινή αναφορά του στο επενδυτικό συνέδριο Athens International Investors Summit, με τον ίδιο να τονίζει: «αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις. Τα πετύχαμε όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Έχουμε μια κυβέρνηση που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μία νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη».

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή προσχώρηση του γνωστού συνταγματολόγου και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη ΝΔ, για την κατάληξη της οποίας είχαν υπάρξει το τελευταίο διάστημα έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με μυστικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Στόχος να μεταδοθεί το μήνυμα του συνεχούς ανοίγματος στο πολιτικό κέντρο με τη χρονική συγκυρία που επιλέχθηκε μόλις 2 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αλλά και μία ημέρα μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis και τη δικαίωση των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων να μην είναι τυχαία. Η ΝΔ και με αυτή την κίνηση καταδεικνύει ότι συνεχίζει να ρίχνει γέφυρες στη δεξαμενή των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, δεδομένου ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει το δικό του εκλογικό ακροατήριο.

Ο Μάξιμος και οι πρώην

Σε παράλληλο χρόνο, η κατεύθυνση της γαλάζιας παράταξης δεν φείδεται και των δεξιών ανοιγμάτων, είτε με την ενσωμάτωση πατριωτικών χαρακτηριστικών στο δημόσιο λόγο, είτε με αυστηρές πολιτικές – όπως το μεταναστευτικό – που καταδεικνύουν δεξιόστροφο προσανατολισμό, όσο και αν αυτό δεν ομολογείται.

Συγχρόνως, η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ενός καθαρά καραμανλικού στελέχους, για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, η οποία και θα επισφραγιστεί την Παρασκευή, οπότε και συνεδριάζει η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και οι γέφυρες που ρίχνονται προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, είναι ενδεικτικές των προθέσεων από πλευράς της ηγεσίας της ΝΔ αλλά και ξεκάθαρη προσπάθεια επανασυσπείρωσης του εκλογικού ακροατηρίου της γαλάζιας παράταξης, το οποίο θέλει την ενότητα σε μια πολιτική συγκυρία αντικειμενικά δύσκολη.