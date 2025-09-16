Θέμα χρόνου ήταν η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, καθώς τόσο με τις θέσεις του όσο και ιδεολογικά σε κρίσιμα θέματα ταυτίζεται με τον πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την κατεύθυνση που έχει πάρει το κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbeast, ο πρόεδρος των Δημοκρατών και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, το τελευταίο διάστημα έχει ξανασυναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τουλάχιστον μία φορά, χωρίς αυτό να γίνει γνωστό. Στη συζήτηση αυτή που έγινε μεταξύ τους κυριάρχησε το γεγονός ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει στηρίξει τις θέσεις της ΝΔ, έχει ταυτιστεί σε πολλά θέματα και συνεπώς, όπως έλεγε ανώτατο κομματικό στέλεχος, «δεν ξενίζει η μετακίνησή του στην κεντροδεξιά παράταξη». Με την κίνηση αυτή επιχειρείται από τη ΝΔ ένα νέο άνοιγμα στο κεντροαριστερό κοινό, δεδομένου ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει το δικό του εκλογικό ακροατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ανδρέας Λοβέρδος αναμένεται να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές στον νότιο τομέα της Β’ Αθηνών.

Στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου συμμετείχαν και στελέχη του κόμματος «Δημοκράτες» και συγκεκριμένα η στενή επί χρόνια συνεργάτιδά του, Μαρία Μηλίνη, αλλά και οι Παναγιώτης Κόνσολας, Γιάννης Βούρος και Τατιάνα Δουβαρά, τους οποίους και καλωσόρισε ο πρωθυπουργός στη ΝΔ.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Λοβέρδου

Σε δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος.