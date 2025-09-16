Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία.

Σε δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

«Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Σημειώνεται πως η σημερινή στήλη Beast έγραφε στις 06:47:

«Ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του Ανδρέα του Λοβέρδου; Είδα τις δηλώσεις του, αφού μετά από επτά χρόνια ήρθε η δικαίωσή του για την υπόθεση Novartis, και την επίθεσή του προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Μίλησα με άνθρωπο που βρέθηκε προ ολίγων ημερών μαζί του και τον ρώτησα αν θα είναι υποψήφιος στην Πάτρα. “Ο Ανδρέας θα είναι υποψήφιος όπου του ζητηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη”, μου είπε. Και τον πιστεύω».

Από το ΠΑΣΟΚ και τους «Δημοκράτες» στη ΝΔ

Ομιλία του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες», Ανδρέα Λοβέρδου στην Αθήνα, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την περίοδο 2000-2023.

Τον Δεκέμβριο του 2012, έπειτα από διαφωνία με την ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, δημιούργησε μια νέα πολιτική κίνηση, τη Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας, από την οποία προήλθε η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα.

Τον Αύγουστο του 2014 επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του να διαλύεται δύο μήνες αργότερα. Τον Ιούνιο του 2015, διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του κόμματος, ενώ ήταν ξανά υποψήφιος στις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη αρχηγού τον Δεκέμβριο του 2021, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Το 2024 ίδρυσε τους Δημοκράτες, ένα κόμμα του οποίου είχε την προεδρία. Το κόμμα συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2024.