«Ιδιαίτερα τιμητική και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς» χαρακτήρισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος την απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος επισήμανε ότι η τελική κρίση της υποψηφιότητάς του είναι στα χέρια των βουλευτών της Ν.Δ. και προσέθεσε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος οφείλουν να συνδράμουν ακόμη περισσότερο το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

«Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή. Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Χαρακόπουλος και προσέθεσε:

«Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.

Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων».