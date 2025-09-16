«Όσο αισθάνεται πίσω της τη σκιά του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία είναι αναγκασμένη να δημιουργεί μύθους, να αναφέρει γεγονότα που δεν υπάρχουν, να δημιουργεί καταστάσεις ανύπαρκτες έτσι ώστε να καταφέρει να μας πλήξει», δήλωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου και τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τις κατηγορίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για μαθητευόμενους μάγους.

«Τα πράγματα, όμως, δεν αντιστρέφονται πλέον. Η ροή έχει ξεκινήσει. Η αντίστροφη μέτρηση για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει», συνέχισε ο κ. Νικητιάδης.

Τη σκέψη της κυβέρνησης για αναμόρφωση του μεταφορικού ισοδύναμου μέσω κοινωνικών κριτηρίων επέκρινε ο κ. Νικητιάδης, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει ζήτημα κοινωνικών κριτηρίων. Το κόστος για τις μεταφορές το υφίστανται όλοι οι άνθρωποι, όλες οι επιχειρήσεις στο ίδιο κόστος και δεν μπορεί να έρθεις ξαφνικά και να μου κάνεις επιλογές και να βάζεις εσύ κριτήρια, όποια εσύ νομίζεις, προκειμένου να διαφοροποιήσεις τα ποσά που θα δίνεις».

Αναφορικά με την καρτελοποίηση των τιμών και τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Δωδεκανήσου εξήγησε πως οι προτάσεις του κόμματος είναι πολύ συγκεκριμένες.

«Πρώτον, μείωση έως και μηδενισμός σε βασικά είδη σε τρόφιμα, όσο καιρό διαρκεί η πληθωριστική κρίση στα τρόφιμα. Δεύτερον, σοβαρή ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού και σοβαρές κατευθύνσεις προς την επιτροπή, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν τα ολιγοπώλια να πιάσει κυριολεκτικά τον ταύρο απ’ τα κέρατα. Τρίτον, ενίσχυση της υπηρεσίας ΔΙ.Μ.Ε.Α., ώστε η δουλειά της να ξεκινάει από το χωράφι και να πηγαίνει μέχρι το ράφι και τέταρτον, την ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος, το οποίο η κυβέρνηση κυριολεκτικά τρέμει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Νικητιάδης.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία την επόμενη ημέρα των εκλογών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου απάντησε πως το ΠΑΣΟΚ ζητάει την ψήφο και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, γιατί στόχος του είναι να είναι πρώτο κόμμα.

Τέλος, ο κ. Νικητιάδης, αναφερόμενος στην ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει τις επικοινωνιακές δυσκολίες, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τις οργανώσεις μας σε όλη τη χώρα. Πρέπει να υπάρχουν νομαρχιακές επιτροπές. Πρέπει να αλωνίζουν οι βουλευτές και οι πολιτευτές και κάθε πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θα μπορούσαν και μόνο με αυτά χωρίς τα μέσα ενημέρωσης να καταφέρουν να φτάσει ο λόγος μας στη βάση».