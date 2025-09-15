Με συγκίνηση υποδέχτηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη το πρώτο σχολικό κουδούνι για τα δίδυμα παιδιά της, καθώς τα τετράχρονα αγγελούδια της ξεκίνησαν φέτος το προνήπιο.

Σε τηλεοπτική της παρουσία, το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η υπουργός Τουρισμού αποκάλυψε πως δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της την ώρα που αποχαιρετούσε τα μικρά της ανεβαίνοντας στο σχολικό λεωφορείο.

Καθώς η συζήτηση προχώρησε, αναπτύχθηκαν ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, με αναφορές τόσο στον φετινό θερινό απολογισμό όσο και στις προοπτικές για τα ελληνικά νησιά.

Στο πιο προσωπικό σκέλος της συνέντευξης, η υπουργός μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της στην Κρήτη, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τα παιδιά της.

«Δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε, αλλά η τεχνολογία μας βοηθάει ώστε να είμαστε εκτός και να ανταποκρινόμαστε ταυτόχρονα στην εργασία μας. Εγώ επειδή έχω τα δίδυμα που είναι 4 ετών ήμουν μαζί τους το καλοκαίρι. Τώρα πήγαν προνήπιο. Το πρωί τα άφησα στο σχολικό, τώρα είμαστε στις αρχές… Με το που τα αφήνεις εκεί λες “σ’ αγαπώ πολύ” και φεύγει το σχολικό και σε πιάνει ένα σφίξιμο… Τα βλέπεις τα μικρούλια να πηγαίνουν και να σε κοιτάμε με αυτά τα ματάκια… Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Όλες οι μαμάδες και όλοι οι γονείς έτσι κάνουμε. Κάποια στιγμή τα παιδιά μας ξεκινούν το σχολείο και προχωράνε», εξομολογήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Το καλοκαίρι κάναμε καταπληκτικές διακοπές. Πήγαμε Κρήτη βεβαίως, που τους αρέσει πολύ! Και τους αρέσει και η ιδέα του αεροπλάνου. Τα πιο απλά πράγματα τους εντυπωσιάζουν και εκεί συνειδητοποιείς ότι πρέπει να παίρνουμε περισσότερη χαρά από τα απλά πράγματα. Μας μαθαίνουν τόσο πολλά πράγματα τα παιδιά», είπε ακόμα.

Παράλληλα, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα των παιδιών της στο σχολείο, όπου έκλαψε όταν τα άφησε στο σχολικό.

Η πρώτη ημέρα που πήγαν στο σχολείο ήταν η πιο δύσκολη για εμένα, γιατί με το που μπήκαν στο σχολικό και γύρισα (σ.σ. το κεφάλι μου) άρχισα να κλαίω. Δεν το φανταζόμουν. Πήρα τη μαμά μου και μου λέει “τι έπαθες;” και της λέω “μαμά, τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο” και μου λέει “αγάπη μου, αυτό να ξέρεις ότι θα το περνάς κάθε φορά”», εξομολογήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Φώτης Σεργουλόπουλος σχολίασε: «Δεν πήγαν και φαντάροι», και ξέσπασε σε γέλια στο στούντιο.

«Όλοι οι γονείς το νιώθουμε αυτό», επισήμανε αμέσως μετά η Όλγα Κεφαλογιάννη.