Από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον «Αθήνα 98.4». Και πρώτα για το επίσημο ενδιαφέρον της Chevron, ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια απόφαση που έχει αποτύπωμα και σε σχέση με τα ελληνικά συμφέροντα αλλά και με την παρουσία μιας κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η 2η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο, υπογραμμίζοντας συγχρόνως, έτσι, τη σημαντική γεωπολιτική αξία της απόφασης.

Ενώ για το καλώδιο, παρατήρησε ότι «σε όλους τους τόνους η ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει την προσήλωσή της στο έργο, και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών», ενώ συνδέεται με τον ρόλο που έχει στον ενεργειακό χάρτη η χώρα μας. Επιπλέον, είναι «ένα έργο κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κύπρου, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις που δημιούργησαν κάποια αμφισβήτηση». Σε κάθε περίπτωση, «το έργο πρέπει να προχωρήσει», κατέληξε.

Αλλάζοντας θέμα, σε αυτό των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, «από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως υπάρχει θετική αποδοχή» (των μέτρων). Σε ερώτηση αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις έφεραν χαμόγελα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αντέτεινε πως «το μόνο που μπορεί να φέρει χαμόγελα, είναι να φέρει αποτελέσματα η δουλειά μας, κι αυτά να αξιολογηθούν μαζί με την προοπτική για τη συνέχεια».

Και, ακολούθως, «από όλους αναγνωρίζεται ότι η χώρα στα δημοσιονομικά και στα μακροοικονομικά μεγέθη ή και σε αυτά που προσδιορίζουν την αξιοπιστία της χώρας, έχει κάνει σημαντικά βήματα». Αλλά, παράλληλα, βήματα έγιναν και στο επίπεδο της μικροοικονομίας, της καθημερινότητας, χάρη στις αυξήσεις που έχουν δοθεί και τις μειώσεις των φόρων, όπως είπε. Και, «τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαμε διαφορετικό επίπεδο πληθωρισμού. Παρότι υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης, είμαστε ακόμη ψηλά», αναγνώρισε.

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπερασπίσθηκε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, «από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας να κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία έχει ένα βασικό στόχο: να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και η αγοραστική δύναμη. Και, ταυτόχρονα να γίνει αυτό με έναν τρόπο που δεν θα υπονομεύει την ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, ούτε τη δημοσιονομική σταθερότητα, και βέβαια θα αντιμετωπίζει ένα εθνικό ζήτημα, το δημογραφικό».

Ταυτοχρόνως, ο Θ. Κοντογεώργης εκτίμησε ότι «όταν αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων, από τον Γενάρη για τους μισθωτούς, και αργότερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με τις φορολογικές δηλώσεις τους, αυτό θα είναι πιο εμφανές».

Στο θέμα του ΦΠΑ, αφού διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κάποια εμμονή εκ μέρους της κυβέρνησης, αντιθέτως σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. νησιά) προκρίθηκε η μείωση του φόρου, ο υφυπουργός επικαλέσθηκε το διεθνές παράδειγμα αλλά και την προσέγγιση της Τράπεζας της Ελλάδος. Συμπέρασμα; Από το 1 ευρώ μείωσης του ΦΠΑ, ο καταναλωτής θα επωφελούνταν 20 λεπτά, υποστήριξε και συνέχισε:

«Δεν θέλουμε να αναλάβουμε ένα διπλό ρίσκο: προτιμούμε να ενισχύσουμε το απευθείας εισόδημα και δεν θέλουμε να χαθεί στην αλυσίδα. Μία μονάδα οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ είναι 1,1 δισ. όταν 1,2 δισ. είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. Επίσης, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 13% στο 0% είναι 1,8 δισ.». Τούτων δοθέντων, «είναι ένα ρίσκο που δεν θέλουμε να αναλάβουμε γιατί θεωρούμε ότι δεν θα αποδώσει».

Στο στεγαστικό αφού σημείωσε εισαγωγικά ότι αν δεν υπήρχαν οι πολιτικές της κυβέρνησης τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, έκανε μια ιστορική αναδρομή: «Η δεκαετής κρίση είχε οδηγήσει σε μια στασιμότητα την οικοδομή, δεν έπεφταν ακίνητα στην αγορά. Όταν επήλθε η κανονικότητα, διαπιστώθηκε αύξηση στη ζήτηση, αλλά με μειωμένη προσφορά».

Αλλά, συνέχισε, «ως κυβέρνηση πρέπει να δεις και το άμεσο και το διαρθρωτικό. Πώς μπορώ να ενισχύσω τους ενοικιαστές που μπορεί να ζορίζονται παραπάνω από τις τιμές;». Και στο σημείο αυτό παρέθεσε κάποιες από τις πολιτικές της κυβέρνησης, όπως φορολογικά κίνητρα, τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», για το οποίο θα δοθούν περισσότερα χρήματα κ.ά.

Το στεγαστικό είναι το σημαντικότερο ζήτημα και «με αυτές τις πολιτικές προσπαθούμε να ελαφρύνουμε ενοικιαστές αλλά και ιδιοκτήτες, βάζοντας μια ενδιάμεση φορολογική κλίμακα, δίνοντας κίνητρα για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο που γίνονται οι μισθώσεις, αλλά και με στόχο να ρίξουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά».

Παράλληλα: «Ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου – έχουν ήδη προσδιορισθεί αρκετά – θα βγουν σε δημόσια προσφορά, προκειμένου ένα μέρος εξ αυτών να γίνει κοινωνική κατοικία και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις κάποιες κατηγορίες πολιτών να έχουν μια προσιτή στέγη». Και, όπως ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη, «επεκτείνουμε το πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα πρώτα τρία ανενεργά στρατόπεδα θα κατασκευασθούν 2.000 κατοικίες την επόμενη διετία. Τώρα δε, το 75% αυτών θα διατεθούν για κοινωνική κατοικία και τα υπόλοιπα στους ένστολους […] Τα επόμενα δύο χρόνια η κοινωνική αντιπαροχή θα αρχίσει να αποδίδει», δεσμεύθηκε εν κατακλείδι.

Κληθείς, τέλος, να απαντήσει για τις 25 μεταρρυθμίσεις που προγραμμάτισε το Υπουργικό Συμβούλιο έως το τέλος του έτους, ο υφυπουργός προέκρινε την προτεραιότητα υλοποίησης των οικονομικών μέτρων, αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως η λειτουργία των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων, η διαχείριση των υδάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός για ΑΠΕ και τουρισμό. Τέλος, μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, στην υγεία, την παιδεία (εθνικό απολυτήριο κ.ά.), τη δημόσια διοίκηση.

Στόχος είναι «ως το 2027, που είναι ο χρόνος των εκλογών, να έχει παραχθεί ικανό έργο και σε σχέση με αυτά που είχαμε υποσχεθεί αλλά και σε σχέση με αυτά που αλλάζουν την καθημερινότητα του πολίτη», επεσήμανε κλείνοντας.