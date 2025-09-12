Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον τουρισμό τη φετινή χρονιά, αλλά και τα προγράμματα του υπουργείου στους πολίτες.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στον τουρισμό, αλλά και τα χαρακτηριστικά που έχει φέτος η τουριστική κίνηση. «Ο μεγάλος στόχος είναι να μην μιλάμε για τουριστική σεζόν, να μιλάμε για τουρισμό που έχει 12μηνη διάρκεια. Μέχρι στιγμής έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο. Έχουμε στοιχεία από τα αεροδρόμια, που πήγε πάρα πολύ καλά η επιβατική κίνηση, δεν έχουμε όμως ακόμα την επίσημη καταγραφή των εσόδων. Πέρσι, που ήταν χρονιά – ρεκόρ το 2024, ο τουρισμός άμεσα προσέφερε 21,6 δισεκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Αυτό που είδαμε είναι ότι ενώ προερχόμαστε από δύο χρονιές ρεκόρ στη σειρά, τώρα το 2025 έχει ξεκινήσει με μία σχετικά μικρή αύξηση στις αφίξεις, αλλά μία διψήφια αύξηση στα έσοδα. Σημαίνει ότι αρχίζουμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και το εξάμηνο, και μετράμε πλέον και αυτή την τουριστική περίοδο. Όπως φαίνεται, έχουμε καταγράψει περισσότερα ποιοτικά αποτελέσματα», είπε αρχικά.

Έχουν αλλάξει οι προορισμοί που θεωρούνται «top»;

«Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είδαμε όντως μία πτώση στις Κυκλάδες φέτος. Η αλήθεια είναι ότι η σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη τους πρώτους μήνες του χρόνου δημιούργησε έναν φόβο. Σταμάτησε λίγο την περίοδο των προκρατήσεων. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη επηρέασε και τους υπόλοιπους προορισμούς των Κυκλάδων. Όπως και πέρσι, όμως, είδαμε ότι πολλοί προορισμοί έμειναν ανοιχτοί έως και τις 15 Νοεμβρίου, οπότε μιλάμε για μία χρονιά που είναι σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, π.χ. στην Κορέα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεφαλογιάννη.

Επηρέασε η ακρίβεια;

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, «η οικονομική κατάσταση των επισκεπτών που έρχονται από χώρες που είναι σε ύφεση ή σε οικονομική δυσκολία, αυτό είναι που επηρεάζει τα αποτελέσματα. Αναφέρομαι στο πώς αισθάνονται οι ξένοι τουρίστες και όχι οι Έλληνες. Σε αυτό δεν έχουμε θέματα με την ακρίβεια γιατί σε σύγκριση με άλλους προορισμούς, δεν είμαστε πιο ακριβοί. Υπάρχει μία καλή ισορροπία ανάμεσα στην τιμή και την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται.

Το ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει ανθεκτικότητα, πάμε καλά ενώ έχουμε πόλεμο στη «γειτονιά» μας και υπάρχει ύφεση στις οικονομίες των χωρών προέλευσης των επισκεπτών, είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται πλαίσιο, κανόνες, δεν θέλει ασυδοσία και πρέπει να γίνεται σωστά ο έλεγχος από το κράτος και να τηρούμε τους κανόνες.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των οδηγών ταξί για τα Ε.Ι.Χ., η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως «έχει σημασία η υπηρεσία ταξί να είναι ποιοτική και σωστή και να ελέγχεται. Όποιος κάνει το μεταφορικό έργο είναι ουσιαστικά αυτός που κάνει την πρώτη και την τελευταία εικόνα του τουρίστα στην Ελλάδα. Ο τουρισμός έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Άρα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το τουριστικό προϊόν των Ε.Ι.Χ. Υπήρξε μία αντίδραση των οδηγών ταξί στην Αττική, αλλά η Κ.Υ.Α που βγήκε, αποσαφήνισε το πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Ι.Χ. Δεν άλλαξε κάτι στη νομοθεσία. Είναι αυστηρό το πλαίσιο για τα Ε.Ι.Χ. Ο ποιοτικός τουρισμός χρειάζεται νομιμότητα και πλαίσιο. Και πρέπει να σέβεται ο ένας επαγγελματίας τον άλλο επαγγελματία».

Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών

Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), διοργανώνει μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Μνήμη και Φως», η οποία θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα που συμπληρώνονται 48 χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Κάλλας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, μέσω της ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής της ταυτότητας και της οργανικής διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον σύγχρονο πολιτισμό, όπως ακριβώς την εμπνεύστηκε και την υλοποίησε ο ΕΟΤ πριν από 70 χρόνια, το 1955, όταν ίδρυσε το Φεστιβάλ Αθηνών.

Η ίδρυση του Φεστιβάλ Αθηνών από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, αποτέλεσε τότε μια στρατηγική επιλογή και μια καινοτόμο πρωτοβουλία, που άλλαξε τα δεδομένα του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ σε ολόκληρη την πορεία του, αποτελεί τον μακροβιότερο πυλώνα πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας.

Η επετειακή αυτή βραδιά είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη προσωπικότητα της όπερας στον 20ό αιώνα, τη Μαρία Κάλλας, που υπήρξε εμβληματική μορφή στην ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών.

Η θρυλική Ελληνίδα σοπράνο έδωσε μορφή στην τελειότητα σε ό,τι αφορά το κλασικό ρεπερτόριο, συνδέοντας το όνομά της με κορυφαίες στιγμές του διεθνούς λυρικού θεάτρου.

Η αφιέρωση αυτής της επετειακής βραδιάς στην ασύγκριτη Κάλλας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο ως φόρος τιμής στο πρόσωπό της, αλλά και ως υπενθύμιση της διαχρονικής καλλιτεχνικής προσφοράς της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτιστικό στερέωμα.

Η επιλογή του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, ενός μοναδικής αξίας ιστορικού τοπόσημου στην καρδιά της Αθήνας κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία της Τέχνης στην Ελλάδα και δημιουργεί μια δυναμική γέφυρα μεταξύ του ιστορικού παρελθόντος της Αθήνας και του παρόντος της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για το πρόγραμμα του υπουργείου για τον τουρισμό

«Το κομμάτι του ορεινού τουρισμού μας ενδιαφέρει. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη αυτού του τομέα. Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε κάνει αναβάθμιση στα χιονοδρομικά κέντρα και σε ορειβατικά καταφύγια και έχουμε δώσει δυνατότητα 12μηνης πλέον λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, δηλαδή να χρησιμοποιούν τις υποδομές τους όχι μόνο για τη χιονοδρομία, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», οι Έλληνες δικαιούχοι θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιδότηση για την επίσκεψή τους και τις διακοπές τους κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου ζήτησης, που είναι και η περίοδος του χειμώνα. Φέτος, έχουμε σπάσει τη χρονιά σε δύο κληρώσεις έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση τις περιόδους χαμηλής περιόδου ζήτησης», κατέληξε η κ. Κεφαλογιάννη.