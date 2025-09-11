⁠Με αφορμή το επίσημο αίτημα της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμφωνήσει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μια χώρα που απειλεί στρατιωτικά κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επικείμενη συζήτηση επικεντρώνεται στο αν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.