Η Τουρκία κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημο αίτημα συμμετοχής για το εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, όπως και η Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με το Euractiv, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρεγκνιέ δήλωσε πως «έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία, επίσης από τη Νότια Κορέα», αναφερόμενος στην παροχή πρόσβασης των βιομηχανιών τους σε συμφωνίες που χρηματοδοτούνται από τα δάνεια SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα εξετάσει τώρα το αίτημα, ένα απαραίτητο επόμενο βήμα πριν από την επίσημη σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται, ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο Safe.

«Έλληνες αξιωματούχοι έχουν ήδη ταχθεί κατά της συμμετοχής της Τουρκίας και των εταιρειών της στο πρόγραμμα. Και ενώ οι αποφάσεις για την άμυνα μπορούν να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία, στην πράξη οι πρωτεύουσες της ΕΕ συνήθως περιμένουν συναίνεση, γεγονός που καθιστά την έγκριση για την Άγκυρα δύσκολη υπόθεση», έγραψε το δημοσίευμα.

Αντιθέτως, το αίτημα της Νότιας Κορέας μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο θετικά, καθώς η Σεούλ έχει γίνει ένας σημαντικός προμηθευτής για την προσπάθεια επανεξοπλισμού της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια – ιδίως στην Πολωνία.

Η ΕΕ δημιούργησε αρχικά τη δανειακή διευκόλυνση ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται όπλα, με τους ξένους προμηθευτές να περιορίζονται στο 35% της αξίας των συμβάσεων

Κάθε χώρα εκτός ΕΕ που επιθυμεί πρόσβαση πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συνεισφοράς.

Οι χώρες της ΕΕ συζητούν επί του παρόντος την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για να επιτρέψουν στις εταιρείες τους να επωφεληθούν από τις συμφωνίες.