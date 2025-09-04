Για το θέμα που έχει ανακύψει με το έργο του καλωδίου και της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μετά και τις δηλώσεις τόσο του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου όσο και του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Οι δηλώσεις Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι μια σημαντική διάσταση του έργου είναι η οικονομική, δηλαδή ο επιμερισμός του κόστους. Δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν έχουν τεθεί υπόψιν οι δηλώσεις βιωσιμότητας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Θέλουμε το έργο θέλουμε την συνέχισή του αλλά στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ως προτεραιότητα τα έργα ενεργειακής διασύνδεσης. Έργα που θα άρουν την απομόνωση ενεργειακή των νησιών. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ανάγκη από την κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει την θέση της. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την διάσταση του καταμερισμού του κόστους».

Και κατέληξε: «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και με την Κύπρο μας στηρίζουν στενότατοι δεσμοί. Οι κυπριακές θέσεις είναι και δικές μας θέσεις. Υπάρχουν και ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. Εγώ απαντώ για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε όχληση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Για Τσίπρα: Το χθες έχει κριθεί από τους ψηφοφόρους και την ιστορία

Για το αν θα απαντήσει ο πρωθυπουργός στα όσα αναρτά για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και στην ομιλία που θα εκφωνήσει στο συνέδριο του Economist ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο θα απευθυνθεί στους πολίτες και την κοινωνία για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για το παρόν και το μέλλον», τόνισε.

Και κατέληξε: «Δεν θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για το χθες, καθώς έχει κριθεί από τους ψηφοφόρους και την ίδια την ιστορία».

Για Τέμπη: Το σύστημα που επένδυσε στη χυδαία προπαγάνδα δεν βάζει μυαλό

Για νέα παιχνίδια εκείνων που έπαιξαν με τον πόνο των συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος σε νέα δημοσιεύματα για το θέμα.

«Ο πρωθυπουργός είχε πει σε συνέντευξή του ότι το τι ισχύει και τι όχι θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εμείς βγάζουμε συμπεράσματα και όχι πορίσματα. Κάποιοι έπαιξαν με τη νοημοσύνη των πολιτών και τον πόνο των συγγενών στήνοντας την μεγαλύτερη και πιο χυδαία παραπλάνηση της κοινωνίας», τόνισε.

Και κατέληξε: «Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό από το σύστημα αυτό που επένδυσε στην χυδαία προπαγάνδα. Όλα τα στοιχεία καταρρίπτουν το αφήγημα του δήθεν παράνομου φορτίου και το γεγονός ότι δήθεν εμείς το συγκαλύπταμε. Το επίπεδο των ευρημάτων επιβεβαιώνει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Ήταν φοβερό το σχέδιο και το παιχνίδι που παίχτηκε. Η δικαιοσύνη θα τα αποφασίσει όλα με σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων και είναι υπεράνω όλων. Δεν θα ξεχάσουμε όσα ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες».