Στην Πιερία περιοδεύει από το πρωί κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο -στο κλιμάκιο συμμετέχουν, επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και η γγ Υπηρεσιών Υγείας του αντίστοιχου Υπουργείου Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Από το 12ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, ο υπουργός Επικρατείας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας γενναίο πακέτο φορολογικών μέτρων.

Όπως είπε, βρίσκονται στην Πιερία «για να διαπιστώσουμε στην πράξη το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που υλοποιείται στην Πιερία αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε κάθε γωνιά της χώρας. Επισκεφτήκαμε από το πρωί το Κέντρο Υγείας Αιγινίου, επισκεφτήκαμε το Νοσοκομείο Κατερίνης. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 12ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κατερίνης, είναι όλα μέρος του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, με ανακαίνιση σε 430 σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι όλα μέρος της μεγαλύτερης ανακαίνισης σε δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή στο Λιτόχωρο, στο Αιγίνιο, στην Κατερίνη ανακαινίζονται δομές υγείας, όλα αυτά συμβάλλουν στο να αναζωογονήσουμε την περιφέρεια».

Όπως επεσήμανε ακολούθως, «η ανάπτυξη που έχει έρθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη που αφορά μόνο την Αθήνα, μόνο την πρωτεύουσα». Και, άρα, «πρέπει να την αισθανθεί κάθε πολίτης της χώρας ειδικά οι άνθρωποι της περιφέρειας, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στα χρόνια της κρίσης ταλαιπωρήθηκαν πολύ, έμειναν πολύ πίσω. Και χρωστάμε στην κοινωνία να επιστρέψουμε αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης, αυτό κάνουμε», σημείωσε ο ‘Α. Σκέρτσος και προσέθεσε:

«Αυτό θα δώσει ο πρωθυπουργός ως μήνυμα αλλά και ως απτό αποτέλεσμα στην ομιλία που θα δώσει μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα ανακοινωθεί ένα γενναίο πακέτο μέτρων φορολογικών, μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που θα αποδείξει στην πράξη ότι η προσπάθεια που γίνεται από το 2019 ως σήμερα φέρνει αποτέλεσμα που θα γίνει αισθητό στην τσέπη κάθε πολίτη. Όχι μόνο στην τσέπη όμως, αλλά και στις δημόσιες δομές, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά που πρέπει να είναι αγαθά ποιότητας και αξιοπρέπειας για κάθε πολίτη».