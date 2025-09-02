Στο μεταναστευτικό και το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει σήμερα στη Βουλή αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε σημερινή του συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για.

«Σήμερα είναι το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και την αύξηση των επιστροφών. Αυτή την στιγμή υπήρχε μία παραφιλολογία ότι επειδή υπάρχουν δομές με αρκετές κενές θέσεις σε όλα τα νησιά μας που έχουν δομές, δηλ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Λερός και Χίος, ότι επειδή δεν υπάρχει δομή στην Κρήτη και η μεγάλη πίεση φέτος ήταν από την Κρήτη ότι θα υπάρχει μεταφορά από την ενδοχώρα προς τας νησιά. Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ήταν ουσιαστικά οι περιοχές που «πλήρωσαν» το μεταναστευτικό. Οπότε υπάρχει μια σαφής πολιτική βούληση, ότι τα συγκεκριμένα νησιά δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν μετανάστες από άλλες περιοχές. Οι μετανάστες που θα μένουν εκεί πέρα θα είναι μετανάστες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας. Παράλληλα, αυτή την στιγμή, και εκεί στόχευε η συνάντηση που είχα με τον περιφερειάρχη, έχουμε δει από τα στοιχεία ότι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι αρκετά επικίνδυνοι μήνες που στέλνουν μετανάστες κυρίως στα Δωδεκάνησα. Φέτος η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη είμαστε στο 40% κάτω σε σχέση με πέρσι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Όταν φτάνουμε στον χειμώνα τα κυκλώματα προσπαθούν να στείλουν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν γιατί μετά κλείνει. Κάναμε μία προετοιμασία, αυτή την στιγμή βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό η Κως, είμαστε στα 863 άτομα, η Λέσβος σήμερα στα 871 όταν ήταν 13.000», είπε αρχικά.

Είναι νόμιμα αυτοί οι μετανάστες στη χώρα μας ή παράνομα;

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, «Το καθεστώς έχει ως εξής: με το που μπει κάποιος στην χώρα – δεν λέω για την περίπτωση αναστολής ασύλου που υπάρχει τώρα στην Κρήτη μέχρι τις 9/10 – συλλαμβάνεται. Μετά κάνει αίτηση ασύλου. Μόλις κάνει αίτηση ασύλου, σύμφωνα και με τη Συνθήκη της Γενεύης οφείλεις να εξετάσεις εάν ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι διωκόμενος. Αν γίνει δεκτή η αίτηση του, απολαμβάνει καθεστώς διεθνούς προστασίας εάν απορριφθεί μπορεί να προσφύγει. Εάν απορριφθεί τελικά, αυτός είναι παράνομα στη χώρα. Και το νομοσχέδιο που φέρνουμε σήμερα στη Βουλή ουσιαστικά ρυθμίζει αυτή την περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση που κάποιος απωλέσει την δυνατότητα να πάρει άσυλο οπότε πλέον εμείς, προκειμένου να του ασκήσουμε πίεση αυτός να επιστρέψει, ποινικοποιούμε αυτομάτως την παράνομη παραμονή του. Ένας άνθρωπος που απορρίπτεται το άσυλό του έχει δύο επιλογές: ή θα πάει φυλακή έως 5 χρόνια ή να συνεργαστεί να επιστρέψει. Δεν μπορεί να παραμείνει στη δομή, αλλά θα πάει φυλακή».

Πώς θα επιστρέψουν;

«Αυτή την στιγμή η συζήτηση και στην Ευρώπη είναι το πώς θα αυξηθούν οι επιστροφές, γιατί μπορείς να περιορίσεις τις ροές αλλά ροές θα υπάρχουν. Φαίνεται ότι αναγκαστικές επιστροφές – αυτές δηλαδή που στέλνουμε σε συνεννόηση με τις άλλες χώρες – ότι έχουν προβλήματα. Γιατί πολλές φορές οι χώρες δεν συνεργάζονται, δεν θέλουν να πάρουν το σύνολο του κόσμου που στέλνουμε. Όλες οι χώρες θέλουν να πάμε στις οικειοθελείς επιστροφές, εκεί που ο άλλος θέλει να γυρίσει. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη υπάρχουν προνόμια γι΄αυτούς που θέλουν να γυρίσουν. Ένας άνθρωπος που θέλει να επιστρέψει οικειοθελώς, εκτός ότι δίνεται ένα χρηματικό βοήθημα από την Ευρώπη, μπορεί να βοηθηθεί και στον τόπο που θα γυρίσει να κάνει μια δουλειά», υπογράμμισε.

Και προσέθεσε: «Δεν υπήρχε όμως ένα αντικίνητρο, οπότε ο άλλος όταν πια του απορρίπτεται το άσυλο, προτιμούσε και προτιμά να μένει σε χώρες τις Ευρώπης παρά να γυρνάει σε χώρες που δεν κινδυνεύουν. Στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και στην Αίγυπτο μπορεί ενδεχομένως οικονομικά να μην είναι καλά αλλά δεν κινδυνεύει. Οπότε αυτός ο κόσμος δεν είχε κάποιο αντικίνητρο. Είμαστε η πρώτη χώρα που πλέον βάζουμε ένα τρομακτικά σοβαρό αντικίνητρο: ότι κινδυνεύεις να χάσεις την ελευθερία σου ή να επιστέψεις στην χώρα από όπου έρχεσαι. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ποινικοποιεί με τέτοιο τρόπο την παράνομη παραμονή. Πιστεύουμε ότι μέσω της διπλωματίας που προσπαθούμε να είμαστε με χώρες που στέλνουν μετανάστες – η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές συνεργάζονται – αλλά στέλνουν περισσότερους μετανάστες από αυτούς που παίρνουν πίσω. Οπότε προσπαθούμε να ασκήσουμε μία μεγαλύτερη πίεση στον ίδιο τον μετανάστη που – τονίζω ότι – έχει κριθεί ότι δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, και δεν είναι πρόσφυγας.»,

»Από τα στοιχεία φαίνεται ότι τα κυκλώματα έχουν βρει έναν νέο δίαυλο προκειμένου να στέλνουν κόσμο στην Ευρώπη. Από την Λιβύη πάνε κυρίως σε Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία, πρωτίστως Ιταλία. Και υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι η Λιβύη έχει δυο κυβερνήσεις de facto, άρα δεν έχει μία σταθερά για να συνομιλήσεις. Μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε, έχουμε μείωση τον Αύγουστο στις ροές κατά 80%, και αυτό σημαίνει ότι δώσαμε ένα σαφές μήνυμα ότι εδώ πέρα θα βρίσκεται σε κατάσταση εγκλεισμού»

Το ίδιο θα ισχύει και στα γυναικόπαιδα;

Πάντα θα υπάρχουν οι ευάλωτες ομάδες, ανήλικα άτομα και γυναίκες που εκεί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες ακόμα και στην αίτηση αναστολής ασύλου. Το ανησυχητικό είναι ότι οι ροές που έχουμε ειδικά από τη Λιβύη, στο μεγαλύτερο μέρος είναι από χώρες που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, κυρίως Αίγυπτο, και είναι άντρες 18-30 ετών. Μετά την τροπολογία φάνηκε ότι άρχισε να έρχεται περισσότερος νεότερος κόσμος. Το ποσοστό ασύλου που χορηγούμε γενικά στη χώρα είναι στο 42%, δεν είναι ότι δεν δίνουμε άσυλο. Όμως πρέπει να προσέξουμε και την κατάχρηση: ένας άνθρωπος που έρχεται όντως από μια χώρα που έχει πόλεμο, μπορεί να έχει περάσει από 10 έως τώρα ασφαλείς χώρες. Στην Συνθήκη της Γενεύης γίνεται μία κατάχρηση που σου δίνει το δικαίωμα να προστατευθείς όταν είσαι από μια εμπόλεμη περιοχή. Όχι να επιλέξεις την χώρα που θα κάνεις άσυλο. Αυτή είναι η συζήτησης στην Ευρώπη. Όταν έχεις περάσει από 10 ασφαλείς χώρες στην Ευρώπη μετά στην πραγματικότητα κάνεις επιλογή πού θες να πας με όρους οικονομικούς, δεν κάνεις επιλογή με όρους κινδύνου».

Από τις 29/8 έως τις 5/9 θα πραγματοποιηθούν 5 πτήσεις επιστροφών που αφορούν Αίγυπτο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές

Για τους ανθρώπους που έχουν έρθει για εργασία ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Από την μια πλευρά θέλουμε μετανάστες για εργασία. Η νόμιμη μετανάστευση δεν πηγαίνει όσο καλά θα θέλαμε να πηγαίνει και βλέπουμε ότι ενώ έχουμε διακρατικές συμφωνίες με την Αίγυπτο πχ, ο κόσμος επιλέγει αντί να κάνει χρήση της διακρατικής συμφωνίας για να έρθει νόμιμα, πάει από την παράνομη οδό γιατί τελικά η γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που κάποιος του είναι ασύμφορο να ακολουθήσει την νόμιμη οδό. Θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα: την παράνομη μετανάστευση την «χτυπάμε» όσο περισσότερο γίνεται. Το να πηγαίνεις φυλακή είναι ένα σαφέστατο μήνυμα, όμως μέχρι το τέλος του χρόνου θα έρθει και το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση να απλοποιήσουμε διαδικασίες ώστε να καλύπτουμε πιο εύκολα τα κενά που υπάρχουν σε πολλούς τομείς. «Από τις 29/8 έως τις 5/9 ήδη θα πραγματοποιηθούν 5 πτήσεις επιστροφών που αφορούν Αίγυπτο, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Από την έναρξη της τροπολογίας έχουν επιστραφεί πάνω από 1.000 άτομα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σε χώρες που δεν έχουμε σχέσεις. Με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία για τις εισροές αλλά δεν υπάρχει για τις επιστροφές».

Για τον τούρκο διακινητή που έπεσε στη θάλασσα: «δεν έχουμε εικόνα γιατί άπαξ και αυτός συλληφθεί δεν είναι στην αρμοδιότητα του υπ. Μετανάστευσης. Προφανώς είναι ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό. πολιτ6ικα δεν έχω κάποια ενημέρωση».