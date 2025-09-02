Η συζήτηση για το μεταναστευτικό ζήτημα επανέρχεται σήμερα στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, καθώς ξεκινά στις 10:00 στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Αυστηροποίηση των ποινών και ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, με τον αρμόδιο υπουργό, Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των αφίξεων μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το άσυλο, τον περασμένο Ιούλιο. Το νέο μεταναστευτικό πλαίσιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη μειώθηκαν κατά 80% μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, χρονική περίοδος κατά την οποία ψηφίστηκε η τροπολογία για την αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου. «Όταν μία κυβέρνηση βλέπει καραβιές να μπαίνουν δυόμιση χιλιάδες άτομα σε μία εβδομάδα προφανώς έπρεπε να αντιδράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Ποινικοποίηση παράνομης παραμονής: 2-5 έτη.

Διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και βραχιολάκι

Κατάργηση νομιμοποίησης μεταναστών μετά τα 7έτη

Περιορισμός μεταγενέστερων άσυλων

Διεύρυνση ασφαλών χωρών επιστροφής

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ έως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.