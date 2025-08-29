Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Κρήτης το έργο κατασκευής του οδικού άξονα Πλάτανος-Σφηνάρι, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίστηκε από την περιφερειακή Αρχή ως έργο πνοής για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τη Δυτική Κρήτη.

Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης το έργο που αφορά στην κατασκευή του οδικού άξονα Πλάτανος-Σφηνάρι, όπως είπε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναμένεται να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση σε μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Ο κ. Αρναουτάκης έκανε λόγο για συστηματική δουλειά των τεχνικών υπηρεσιών και επισήμανε την άριστη συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή και τον δήμαρχο Γιώργο Μυλωνάκη, ώστε «φτάσαμε στο θετικό σημείο να υπογράφουμε σήμερα». «Με σωστή προετοιμασία και ολοκληρωμένες μελέτες, μπορούμε να διεκδικούμε και να εντάσσουμε έργα, υλοποιώντας τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας για τις υποδομές και την οδική ασφάλεια όλης της Κρήτης» σηυμείωσε ο περιφερειάρχης.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής χαρακτήρισε το έργο ως κομβικό: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου του περιφερειακού μας προγράμματος. Το έργο αυτό δίνει ώθηση για ανάπτυξη στη Νοτιοδυτική Κίσσαμο, μια περιοχή που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Επιλέχθηκε η λύση της νέας χάραξης, καθώς ο παλιός δρόμος ήταν επικίνδυνος και παρουσίαζε έντονα γεωλογικά προβλήματα με καταπτώσεις».

Ο δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία: «Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα στο δυτικό κομμάτι του Δήμου μας, όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και επισκεψιμότητα. Το νέο οδικό δίκτυο θα λύσει πολλά προβλήματα και θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια και όλες τις υπηρεσίες για τη συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ