Για το ΕΣΥ και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό μίλησε το πρωί της Πέμπτης 28/8 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, με καταγεγραμμένα αποτελέσματα για το τι έχουμε πετύχει» υπογράμμισε.

Με αφορμή τον θάνατο μίας 79χρονης γυναίκας σε παραλία της Αίγινας, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ο Μάριος Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε: «Πολλές φορές το ΕΣΥ αδικείται στην περιπτωσιολογία. Βρίσκουμε κάποια συμβάντα που δεν είναι καλά, που είναι τραγικά, ορισμένες φορές είναι και απώλεια ζωής. Δεν θα πρέπει να χάνεται καμία ζωή».

«Απλώς για να δώσουμε λίγο τα στοιχεία, επειδή αδικείται, αδικούνται οι εργαζόμενοι, αδικείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μιλήσω για το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από το 2019 έχει μια αύξηση του προσωπικού στο 30%, αυτό σημαίνει αύξηση στις βάρδιες. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ενίσχυση και του ΕΚΑΒ και του προσωπικού των οδηγών στα κέντρα υγείας. Έχουμε την ενίσχυση από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ένα μέτρο που αντιδράσανε πάρα πολύ όταν εφαρμόστηκε, αλλά καλύψαμε περιοχές στη χώρα που 40 χρόνια δεν είχαν καλυφθεί» σημείωσε.

«Προκηρύσσονται συνεχώς θέσεις. Υπάρχει το πλάνο, αν δεν μας αναχαιτίσει η μη προσφορά, να το πω έτσι, γιατί σε κάποιες περιοχές βγάζουμε και για επικουρικούς και για μπλοκάκια. Η Ελλάδα έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να βγει μια βάρδια ασθενοφόρου στην Ηρακλειά, και το οποίο να καλύπτει πρωί μεσημέρι βράδυ, χρειάζονται δέκα εργαζόμενοι. Το νησί σχεδόν έχει 100 κατοίκους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις δέκα εργαζόμενους για την Ηρακλειά» δήλωσε ο υφυπουργός.

«Ο δημόσιος διάλογος σε αυτή τη χώρα, ειδικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να γίνεται και συντονισμένα και με βάση τους αριθμούς. 25 χρόνια στη χώρα αυτή θα βρούμε ένα περιστατικό, το οποίο υπεραναλύοντας αυτό, είτε για λόγους αντιπολιτευτικούς θα κρυφτεί όλη η δουλειά η οποία έχει γίνει είτε δεν θα γίνει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση» υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Στο σύνολό του μετά από 40 χρόνια, το ΕΣΥ έχει 10% περισσότερους γιατρούς, 8,1% περισσότερους νοσηλευτές, 7% περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Σίγουρα δεν αρκεί, δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα που έχει το προσωπικό το οποίο χρειάζεται».

Τι είπε για την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ

Όσο για την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ προκειμένου να χειρουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, ανέφερε πως ενισχύεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της περίθαλψης.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση των νοσοκομείων μέσω SMS, η οποία συνέπεσε με την έρευνα της Eurostat που λέει ότι ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών δεν έχει πρόσβαση σε βασικές δομές υγείας, είπε: «Η δημοσκόπηση της Eurostat είναι ένας δείκτης στον οποίο οφείλουμε να βελτιωθούμε. Αυτό που έχει γίνει με τα SMS και την αξιολόγηση, και μακάρι να συμμετέχει το 100%, αλλά ακόμη και το 30% είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα και είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποίησαν το σύστημα, τους ασθενείς αυτούς που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία».

«Όσοι το έχουν ζήσει και απαντάνε σε αυτό λένε ότι 93% βρήκαν τις ειδικότητες τις οποίες χρειάζονταν στο νοσοκομείο, 72% χαρακτήρισαν την εμπειρία της νοσηλείας καλή και πάρα πολύ καλή. Και αυτό το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν. Έχουν εμπειρία, νοσηλεύτηκαν, χειρουργήθηκαν, βρήκαν θεραπεία στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας» επεσήμανε.

Παράλληλα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια να αυξηθούν οι απινιδωτές που έχουμε στη χώρα, ενώ έχει γίνει συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών ώστε να μπουν απινιδωτές στα ταξί.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας συμπλήρωσε πως στο νοσοκομείο Μεταξά υπάρχει πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο σκύλοι θα υποστηρίζουν ψυχολογικά καρκινοπαθείς.

«Είναι σκύλοι θεραπευτικοί οι οποίοι κάνουν συντροφιά σε ογκολογικούς ασθενείς. Είναι εκπαιδευμένοι στα πλαίσια της αναμόρφωσης της ογκολογικής θεραπείας, αντιμετώπισης που έχουμε στη χώρα. Ήταν πάρα πολύ θετικές οι αντιδράσεις των ασθενών», σημείωσε.