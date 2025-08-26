Η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλάζει σταδιακά, με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους να παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν βελτίωση τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στη στελέχωση.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ», έκανε λόγο για «εξαιρετικά αποτελέσματα» από την πρώτη αξιολόγηση ασθενών, υπογραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ καταγράφεται η άποψη των ίδιων των ασθενών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 72% δηλώνει ικανοποιημένο από τη νοσηλεία, ενώ η συνολική βαθμολογία ανέρχεται σε 4,06/5. Η θετική αποδοχή επικεντρώνεται κυρίως στο ιατρικό προσωπικό (85%) και τη διαθεσιμότητα ειδικοτήτων (93%), ενώ χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στην επάρκεια νοσηλευτών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την απόδοση των διοικητών νοσοκομείων, οι οποίοι θα κρίνονται πλέον και βάσει των αξιολογήσεων των ασθενών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αεροδιακομιδές, επισημαίνοντας ότι «φέτος βρισκόμαστε στο καλύτερο σημείο ιστορικά», χάρη στις δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Εθνικής Τράπεζας. Από το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 διακομιδές, με το 2025 να προμηνύεται ως χρονιά-ρεκόρ.

Όσον αφορά τη στελέχωση, ανακοίνωσε προκήρυξη για 245 θέσεις γιατρών στην Αττική, ενώ υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από την ίδρυσή του. Για τα νησιά, σημείωσε ότι «έχουν καλυφθεί πολλά από τα χρόνια κενά», ενώ για το περιστατικό στην Αίγινα ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται με ελλείψεις προσωπικού αλλά διερευνάται για πειθαρχικές ευθύνες, ενώ παρουσίασε νέες δράσεις όπως το πρόγραμμα σκύλων θεραπείας στο Νοσοκομείο Μεταξά και τη λειτουργία της γραμμής 1566, που εξυπηρετεί τους πολίτες για όλα τα διοικητικά θέματα του ΕΣΥ.