Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN πως η προτεινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και επιτρέπει πλέον σε εργαζόμενους να απασχολούνται σε έναν εργοδότη κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως ήταν αίτημα τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

«Ποια ήταν λοιπόν η ανατροφοδότηση που πήραμε; Εφόσον αυτό επιτρέπεται σε δύο εργοδότες, γιατί δε μας αφήνεις και σε έναν; Ας πούμε ότι δουλεύω σε ένα κομμωτήριο και δουλεύω σε δεύτερο κομμωτήριο και συμπληρώνω 13 ώρες, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον ίδιο εργοδότη για να μη μετακινούμαι και για να παίρνω και συν 40%. Τι εννοώ; Εάν δουλεύω σε δεύτερο εργοδότη πληρώνομαι μερική απασχόληση, εάν δουλέψω 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη θα αμειφθώ συν 40% κάθε ώρα. Άρα απαντώ στο 13ωρο, πρώτον είναι κάτι που ισχύει ήδη δεν είναι καινούριο, δεύτερον είναι στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας», δήλωσε.

Η υπουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εμπίπτει στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς για την εφαρμογή της θέτει ως προϋπόθεση τα ισχύοντα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρονικά όρια ανάπαυσης.

Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ασφαλιστική δικλείδα, η οποία προβλέπει ρητά ότι «ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπερωριακής αυτής εργασίας» και ότι «η άρνηση αυτή δεν μπορεί να συνιστά λόγο απόλυσης».

Μιλώντας για το πώς έχει διαμορφωθεί η σημερινή αγορά εργασίας η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι «είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις εργαζόμενο από το να βρεις δουλειά. Αυτή τη στιγμή, με την ανεργία στο χαμηλότερο 17 ετών, στο 7,9%, αυτό καταλαβαίνετε πόσο ισχυροποιεί τη θέση του εργαζομένου», ενώ σε άλλο σημείο μιλώντας για τους μισθούς επισήμανε ότι «ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει κατά 35%. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει κατά 28%. Είναι όλα ρόδινα και ιδανικά; Όχι θα απαντήσω βέβαια. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, αλλά όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων, λυπάμαι, αλλά αγνοούν βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας».

Ερωτηθείσα σχετικά με τυχόν φαινόμενα παραβατικότητας, όπου ένας εργοδότης αρνείται να εφαρμόσει τη νομοθεσία, απάντησε ότι παρέχεται δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στον τηλεφωνικό αριθμό 1555.

Σημείωσε επιπλέον ότι με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει γίνει πιο εύκολος ο έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος εργάζεται ή δεν εργάζεται και αν αμείβεται ή δεν αμείβεται.

Η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί κατά 8% σε σχέση με πέρυσι και κατά 13,8% τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, με τις εισπράξεις από αυτά να ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ.

Υπενθύμισε ότι παρότι όλη η συζήτηση εστιάζεται σε μία από τις 88 ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, υπάρχουν και άλλες σημαντικές διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο υπέρ των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην τετραήμερη εργασία σημειώνοντας ότι «σήμερα εάν ένας εργαζόμενος γονέας που θέλει να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη, και Παρασκευή να είναι με το παιδί του, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για έξι μήνες, τους υπόλοιπους έξι μήνες πρέπει να βρει παιδικό σταθμό για την Παρασκευή, μόνο για το ένα εξάμηνο. Έρχεται το νομοσχέδιο και τι λέει; Τετραήμερο αν θέλεις όλο το χρόνο».

Στάθηκε στην επέκταση του δικαιώματος για επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε περισσότερες μητέρες, το επίδομα γονικής άδειας το οποίο για πρώτη φορά γίνεται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, αλλά και την υποχρεωτική ύπαρξη συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα, για τον συντονισμό δραστηριοτήτων για να μη συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν η Ν.Δ. επιθυμεί ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας θα κάνει ό,τι κρίνει ο ίδιος», προσθέτοντας ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη στους πολίτες.