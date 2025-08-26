Στο εργασιακό νομοσχέδιο και στο επίμαχο σημείο των 13 ωρών απασχόλησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Όπως τόνισε, «το οκτάωρο είναι πραγματικά ένα κεκτημένο και παραμένει σε απόλυτη ισχύ».

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι και στη δική μας, υπάρχει η δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση μετά από συμφωνία εργαζομένου και επιχείρησης και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σήμερα, ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται κατ’ εξαίρεση έως 13 ώρες ημερησίως σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Με το νομοσχέδιο, η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης επεκτείνεται και σε εργαζομένους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πιστά τα όρια ανάπαυσης και μέγιστου ορίου εβδομαδιαίων ωρών εργασίας καθώς και η καταβολή των νόμιμων προσαυξήσεων από υπερωρίες (συν 40%). Μάλιστα, με τη νέα ρύθμιση ο εργαζόμενος ευνοείται μισθολογικά.

Παράδειγμα: εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται σε δύο εργοδότες και αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα, εφόσον απασχοληθεί 13 ώρες σε δύο εργοδότες, θα αμειφθεί με ημερομίσθιο ύψους 104 ευρώ. Εάν απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες σε έναν και μόνο εργοδότη, θα λάβει 119 ευρώ».

Ειδικότερα, στις σημερινές δηλώσεις του ο κ. Μηλαπίδης σημείωσε: «Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να εξηγήσουμε κυρίως, γιατί αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που μετασχηματίζεται καθημερινά. Αυτός είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου. Να μπορέσει να κατοχυρώσει εργασιακά δικαιώματα, να περιορίσει τη γραφειοκρατία, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, να αναβαθμίσει την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων, να ενισχύσει την επιθεώρηση εργασίας, τους ελέγχους».

«Σε μια οικονομία που λειτουργεί και η ανεργία έχει πέσει στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών και η ελληνική αγορά εργασίας δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήταν 10 χρόνια πριν, πρέπει και το εργατικό δίκαιο, το εργατικό πλαίσιο που είναι δίκαιο προστασίας των εργαζομένων, να προσαρμόζεται ούτως ώστε να πετυχαίνουμε από τη μία, να κατοχυρώνουμε δικαιώματα εργαζομένων εξυπηρετώντας την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και από την άλλη να καλύπτουμε τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να έχουμε μία ισορροπία που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη» συμπλήρωσε.

Τι ισχύει με την ημερήσια απασχόληση 13 ωρών

Ως προς το επίμαχο σημείο στο νομοσχέδιο, του 13ωρου, ερωτηθείς πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, μετά και τους αγώνες των εργαζομένων για την κατάκτηση του 8ωρου, ο κ. Μηλαπίδης υπογράμμισε πως «το οκτάωρο είναι πραγματικά ένα κεκτημένο και παραμένει σε απόλυτη ισχύ».

«Να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και σήμερα που μιλάμε, στην αγορά εργασίας επιτρέπεται να δουλεύει κάποιος, δεν υποχρεώνεται να δουλεύει κάποιος, μέχρι και 12 ώρες ημερησίως, δηλαδή είναι 8 ώρες το πλήρες ωράριο, η ένατη ώρα είναι η υπερεργασία και προβλεπόταν μέχρι σήμερα μέχρι και 3 ώρες επιπλέον υπερωριακής απασχόλησης που κάθε ώρα αμείβεται με προσαύξηση του μισθού 40%.

Με το νέο νομοσχέδιο προστίθεται λοιπόν άλλη μία δυνατότητα ώρας υπερωρίας και να σας πω από πού προκύπτει η ανάγκη. Μέσα στη χρονιά, συζητώντας γιατί το νομοσχέδιο προέρχεται από συζήτηση με τους φορείς της αγοράς εργασίας και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, επειδή υπάρχουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε μια σειρά από σημαντικούς κλάδους για την ελληνική οικονομία, προέκυψε η εξής ανάγκη. Αυτές οι 13 ώρες ή οι 4 ώρες επιπλέον υπερωριακής απασχόλησης και η δυνατότητα, προβλέπεται ήδη όταν κάποιος εργάζεται σε δύο εργοδότες» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ζήτησαν και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

«Αυτό το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο, είναι η δυνατότητα μιας επιπλέον ώρας υπερωρίας υπό δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν υπάρχει συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που αρνηθεί κάποιος να κάνει υπερωρία, δεν συνιστά αποδεκτό λόγο καταγγελίας της σύμβασης, άρα δεν μπορεί κάποιος να απολυθεί αν αρνηθεί να κάνει υπερωρία. Και λέει και κάτι ακόμη το νομοσχέδιο, ότι μια τέτοια διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί όταν το διάλειμμα, το οποίο είναι απόλυτο δικαίωμα του εργαζομένου, είναι ενταγμένο στο οκτάωρο και στη σύμβασή του.

Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, δεν ελαστικοποιούμε τα χρονικά όρια εργασίας. Δεν αλλάζουν τα χρονικά όρια εργασίας» συνέχισε ο κ. Μηλαπίδης.

«Αν κάποιος που μας ακούει σήμερα, συμφωνήσει να δουλέψει 12 ώρες τη Δευτέρα και 13 ώρες την Τετάρτη, σύνολο 25, του απομένουν άλλες 15 ώρες για να ολοκληρώσει το 40ωρο του. Άρα ο χρόνος θα κατανεμηθεί μέσα στη βδομάδα αναλόγως και μπορεί να προκύψει και ρεπό.

Φυσικά και παραμένει το 40ωρο και δεν μπορεί να αλλάξει και τα ανώτατα όρια, πλαφόν υπερωριών, διατηρούνται, που είναι 48 ώρες σε ορίζοντα τετραμήνου και μέχρι 150 ώρες το χρόνο. Πρακτικά, από το σύνολο του χρόνου κάποιος μπορεί να δουλέψει μέχρι 37 μέρες υπερωρίες συνολικά. Άρα, συνοψίζω δεν ακουμπάμε το οκτάωρο, δεν αλλάζουν οι 40 ώρες εβδομαδιαίως, δεν αλλάζουν τα ανώτατα όρια υπερωριών ούτε σε βάθος τετραμήνου ούτε σε χρόνο. Αυτό το οποίο παρέχεται είναι η δυνατότητα μιας επιπλέον ώρας υπερωρίας σε όποιον επιθυμεί να δουλέψει υπερωρίες» συμπλήρωσε.

«Πραγματικά βρισκόμαστε σε μία συνθήκη που οι εργαζόμενοι διαλέγουν εργοδότες. Η φήμη του κάθε εργοδότη προηγείται στην αγορά εργασίας. Αν κάποιος λοιπόν έχει κάνει καταχρηστικές συμπεριφορές, δεν πληρώνει υπερωρίες, έχει συμπεριφορές εκδικητικές ή δεν τηρεί τα ωράρια εργασίας, θα είναι πολύ πιο κάτω στην κατάταξη των εργαζομένων για να είναι υποψήφιος εργοδότης. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Κάποιος που δίνει καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, βρίσκει πιο εύκολα εργαζόμενους» ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Μηλαπίδης, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να «τιμωρηθεί» σε δεύτερο χρόνο ο εργαζόμενος από τον εργοδότη του, εάν δεν συμφωνήσει να εργαστεί την επιπλέον ώρα, τη 13η που πλέον θα του παρέχεται η δυνατότητα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Προσλήψεις

Ως προς το σημείο που αφορά την απλοποίηση των προσλήψεων συνολικά αλλά και για εργασία λίγων ημερών με διαδικασία μέσω κινητού τηλεφώνου, ο κ. Μηλαπίδης ανέφερε τα εξής:

«Αυτός είναι και ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Δηλαδή υπάρχει μια διευκόλυνση, μια επιτάχυνση, ένας εκσυγχρονισμός στην απλοποίηση της διαδικασίας των προσλήψεων και γενικά στη μείωση της γραφειοκρατίας. Πώς προέκυψε αυτό; Συζητώντας λοιπόν όλη τη χρονιά με εκπροσώπους εργαζομένων και επιχειρήσεων και με κοινωνικούς εταίρους, επειδή το δίκαιο, όπως είπαμε και πριν, έπεται των αλλαγών της τεχνολογίας, είπαμε να κόψουμε γραφειοκρατία, ούτως ώστε τώρα που η οικονομία λειτουργεί και οι προσλήψεις γίνονται πιο γρήγορα και οι ανάγκες είναι μη ελαστικές, να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, όταν θέλουν να προσλάβουν, να προσλάβουν πιο γρήγορα. Η μία λοιπόν διαδικασία γενικά είναι ότι από εκεί που σήμερα κάποιος πρέπει να κάνει πρόσληψη με 4 έγγραφα, θα κάνει πλέον με ένα. Καταργούμε έντυπα. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Να τηρούν βιβλίο αδειών, πίνακα προσωπικού, χαρτιά εκτός έδρας, όλα αυτά είναι χαρτιά τα οποία ανεβάζουν το διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις. Καταργούμε όλες αυτές τις διαδικασίες χωρίς να μειώνουμε το επίπεδο διαφάνειας και προστασίας και γίνονται όλα αυτά ηλεκτρονικά.

Τρίτον και κυριότερο, αν κάποιος θέλει για δύο ή για τρεις μέρες να κάνει μια πρόσληψη που σήμερα που μιλάμε η διαδικασία που σας περιέγραψα διαρκούσε τόσο, που όταν τελικά τον είχε ανάγκη τον εργαζόμενο η επιχείρηση να μην έχει προλάβει να κάνει την αναγγελία και πιθανόν κάποιοι να επιλέγουν να δουλέψουν κάτω από το ραντάρ. Τώρα, επιταχύνοντας τη διαδικασία κάνουμε πιο συμφέρουσα τη νόμιμη διαδικασία, τη γρήγορη διαδικασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πλήρης απασχόληση, να αυξάνεται η δηλωμένη απασχόληση και να κατοχυρώνεται και ο εργαζόμενος σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του.

Σε πιλοτική εφαρμογή θα γίνει μόνο για τις έκτακτες περιπτώσεις προσλήψεων, δηλαδή για τις δύο, τρεις μέρες που περιγράψατε, όχι για τις βασικές προσλήψεις. Και βέβαια θα γίνει κάνοντας χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή μέσω εφαρμογής κινητού, θα αποστέλλει μια πρόταση συνεργασίας η εκάστοτε επιχείρηση στον υποψήφιο εργαζόμενο, θα αποδέχεται με τους βασικούς όρους της σύμβασης και αυτή η αποδοχή, η σύμπτωση της βούλησης των δύο μερών, αμέσως θα αναρτάται στο ΕΡΓΑΝΗ, με αποτέλεσμα να μπορεί να δουλέψει την επόμενη ώρα, όταν μας έπαιρνε δύο και τρεις μέρες για να μπορεί κάποιος να εργαστεί.

Να ξεκαθαρίσω, γιατί διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα, ότι το μέτρο αφορά μόνο προσλήψεις, δεν αφορά απολύσεις και δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόβλεψη με την οποία θα μπορεί κάποιος να απολυθεί με sms ή μέσω εφαρμογής κινητού».

Το εργασιακό νομοσχέδιο, είπε καταλήγοντας ο κ. Μηλαπίδης, είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, πρακτικά, μετά και τη ΔΕΘ και την ολοκλήρωση εκεί όλων των πολιτικών διεργασιών, θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. «Προτείνω όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους φυσικά, πέρα από τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να μπουν να δουν ένα νομοσχέδιο το οποίο ξεπερνάει τα 80 άρθρα.

Φιλοδοξούμε να πούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εκσυγχρονίζει το εργατικό μας δίκαιο, δίνει ευελιξία και τελικά προωθεί αυτό που είπαμε και στην αρχή, προωθεί και τα δικαιώματα αλλά και την επιχειρηματικότητα. Δίνουμε ευελιξία ούτως ώστε να πάει καλύτερα η οικονομία, να πάει ακόμα καλύτερα η αγορά εργασίας και βέβαια να μην υποχωρήσουμε σε τίποτα στα εργασιακά δικαιώματα» ανέφερε.