Ανάρτηση για την παράδοση νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα-Λευκάδα έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο με τα πρώτα αυτοκίνητα που ταξίδεψαν, σήμερα, μέσω του δρόμου. « Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Ακόμα ένα έργο ολοκληρώνεται

Posted by Kyriakos Mitsotakis on Sunday, August 10, 2025