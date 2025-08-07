«Όσοι έχουν εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε ιδιότητα και την κομματική ιδιότητα που είχαν και παρεισέφρησαν σε διαδικασίες που τους έδωσαν τη δυνατότητα να πάρουν χρήματα τα οποία δεν εδικαιούντο και αυτοί θα κληθούν πολύ σύντομα να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, αναφερόμενος στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι «διαχρονικά τα μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα είχαν κομματικό χρώμα», ενώ υπογράμμισε πως «όποιος αποπειραθεί απάτες σε βάρος των εθνικών ή των ευρωπαϊκών συμφερόντων, είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί και θα οδηγηθεί για να λογοδοτήσει ενώπιον δικαιοσύνης».

Επιπλέον, τόνισε πως «η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας είναι υποχρεωτική», ενώ η παραπομπή της στη Δικαιοσύνη θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές.

«Με την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό. Η ελληνική πολιτεία θα ενισχύσει τους μηχανισμούς επιστροφής των χρημάτων που εισπράχθηκαν αδικαιολόγητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μπούγας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζονται απολύτως στο πλαίσιο των εθνικών θεσμών και ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αιφνιδίασε τις αρχές, καθώς υπήρχαν ενδείξεις και καταδίκες ήδη από προηγούμενα χρόνια. «Η ελληνική Πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τον θεσμό, τους εισαγγελείς που υπηρετούν και θέλει να τους παρέχει τα μέσα για να μπορούν αποτελεσματικά να συλλειτουργούν με την ελληνική Δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια όπως υπογράμμισε ότι «κάθε υπηρεσία, κάθε αρχή λειτουργεί στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων και παρέχονται αυτή τη στιγμή σε όλες τις αρχές τα μέσα από την ελληνική πολιτεία για να ασκήσουν αποτελεσματικά και πλήρως τα καθήκοντά τους».

«Όσοι κριθούν ένοχοι, θα οδηγηθούν στις φυλακές και θα επιστρέψουν τα χρήματα»

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο εισαγγελέας μπορεί σε κάθε στάδιο της έρευνας να διατάξει κατάσχεση και περιουσιακών στοιχείων και δήμευση λογαριασμών, ώστε να μην εξαφανιστούν τα παράνομα αποκτηθέντα χρήματα. Μάλιστα πρόσθεσε πως δεν το θεωρεί καθόλου απίθανο και στη συγκεκριμένη περίπτωση να υπάρξουν κατασχέσεις περιουσιών.

Εάν τα ποσά δεν επιστραφούν, θα υπάρξουν ποινικές συνέπειες, ακόμη και κάθειρξη. «Μιλάμε για κακουργήματα, όχι για απλές κυρώσεις ή αναστολές ποινών. Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα, να ζητήσουν συγγνώμη και να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ελαφρυντικά», τόνισε.

Στο υποθετικό σενάριο αν τελικά δεν βρεθούν αυτά τα χρήματα στους εμπλεκόμενους η υφυπουργός τόνισε πως «η φυλάκιση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να ξεπεράσει πολύ εύκολα γιατί μιλάμε για υποθέσεις οι οποίες το οικονομικό αντικείμενο οδηγεί στη δίωξη για κακούργημα. Κατά συνέπεια μιλάμε για κάθειρξη, δηλαδή για μια πολυετή έκτιση ποινής».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως δεν είναι απλές οι κυρώσεις, αφού με την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα οποιαδήποτε ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη εκτείνεται υποχρεωτικά.

«Δεν μιλάμε για αναστολή ποινών» σημείωσε επιπλέον και πρόσθεσε πως «όσοι κριθούν ένοχοι, θα οδηγηθούν στις φυλακές και θα επιστρέψουν τα χρήματα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στάση της κυβέρνησης στην εξεταστική επιτροπή, ο Γιάννης Μπούγας δήλωσε: «Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Αν προκύψουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, δεν θα διστάσει να προχωρήσει και σε Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «υπονόμευσε την ίδια της την πρόταση» με την αποχώρησή της από τη διαδικασία και διαβεβαίωσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ θα λειτουργήσουν με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.

Νέες ρυθμίσεις για την άσκηση και αξιολόγηση των δικηγόρων

Ο Γιάννης Μπούγας προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές στην άσκηση και την αδειοδότηση των δικηγόρων, με στόχο την αναβάθμιση του νομικού επαγγέλματος και την ενίσχυση της ποιότητας της Δικαιοσύνης.

«Δεν μπορεί κάποιος χωρίς ουσιαστικά προσόντα να φτάνει να παρίσταται στον Άρειο Πάγο. Θα θεσπιστούν σοβαρές εξετάσεις και νέες διαδικασίες αξιολόγησης», ανέφερε.

Οι αλλαγές θα νομοθετηθούν έως το τέλος του 2025, σε συνεργασία με τους συλλόγους του νομικού κόσμου.

Αλλαγές στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών

Ο υπουργός παρουσίασε και τις πρόσφατες αλλαγές στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών, τονίζοντας ότι με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στους συμβολαιογράφους «ο χρόνος δημοσίευσης από τα πρωτοδικεία θα μειωθεί από 300 σε μόλις 7 ημέρες. Απαλλάσσονται τα δικαστήρια από άσκοπη γραφειοκρατία και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους κληρονόμους και την οικονομία».

Ψηφιοποίηση και δικαστικός χάρτης: Στόχος η έκδοση απόφασης σε 700 ημέρες

Ο Γιάννης Μπούγας δήλωσε βέβαιος ότι το στοίχημα της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης θα κερδηθεί έως το τέλος της τετραετίας, με μείωση του χρόνου τελεσιδικίας από 1.492 σε 700 ημέρες.

Επισήμανε επίσης ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί:

Ψηφιακή κατάθεση δικογράφων

Δίκες εξ αποστάσεως

Ηλεκτρονικό πινάκιο

Δικαστικός χάρτης με ορθολογική κατανομή των υποθέσεων

Τέλος, ανέφερε πως μέχρι το τέλος του 2025 θα εφαρμοστεί και ο ψηφιακός φάκελος δικογραφίας, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τις δαπάνες.