Στο τέλος του 2027 ή το αργότερο στις αρχές του 2028 αναμένεται να παραδοθεί ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη Σερρών, επισκέψιμος και προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία. Τον στόχο αυτόν έθεσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία βρέθηκε το πρωί στην περιοχή, για αυτοψία στα έργα που εκτελούνται στο μνημείο. Όπως σημείωσε, η επίσκεψή της σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης και τελικής φάσης των εργασιών ανάδειξης και αποκατάστασης του Τύμβου.

«Ήδη έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος και η διεύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την αποκατάσταση του περιβόλου και τη διαμόρφωση των διαδρομών», ανέφερε η Λίνα Μενδώνη. Υπογράμμισε επίσης, ότι έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ΕΣΠΑ, η κατασκευή μουσειακής υποδομής, όπου θα φιλοξενούνται εκθέματα από τον ίδιο τον χώρο του Τύμβου.

«Είναι γνωστό ότι στο συγκεκριμένο μνημείο δεν μπορούν να μπουν ομάδες μεγαλύτερες των έξι ατόμων μαζί με κάποιον ξεναγό. Επομένως, οι επισκέπτες θα περιμένουν στο χώρο αυτόν, που θα λειτουργεί και ως ένας χώρος φιλοξενίας μέχρι να εισέλθουν στο μνημείο», εξήγησε η υπουργός, προσθέτοντας ότι εκεί θα υπάρχουν ψηφιακές εφαρμογές και άλλα μέσα αναπαραστάσεων.

Ορίζεται προσωρινός ανάδοχος για τον δρόμο Δράμα – Αμφίπολη

Την υπουργό συνόδευε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος τόνισε: «Δική μας υποχρέωση είναι να ολοκληρώσουμε τις βασικές υποδομές που σχετίζονται με σημαντικά μνημεία». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε τον δρόμο Δράμα – Αμφίπολη, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι «αυτές τις μέρες βγαίνει η πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, άρα θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο στο τέλος του έτους και έως το 2026 θα έχουμε και σύμβαση».

Μιλώντας για το ίδιο το μνημείο, το οποίο για πρώτη φορά επισκέφτηκε από κοντά, είπε πως όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί θα είναι κάτι ασύγκριτο. «Ο πολιτιστικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Γιατί για εμάς ο πολιτισμός είναι σίγουρα η ιστορία μας, η κληρονομιά μας, είναι όμως και μοχλός οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης», είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στον δρόμο από το χωριό Μεσολακκιά μέχρι το μνημείο -που σήμερα είναι χωματόδρομος, διαβεβαίωσε ότι θα είναι έτοιμος πολύ νωρίτερα από την παράδοση του μνημείου. Όπως τόνισε, «ανεξάρτητα με το τίνος αρμοδιότητα είναι, δεν θα υπάρξει κάποιος που να εμποδίσει την πρόοδο των εργασιών», αφού «το μνημείο είναι πάνω από όλους».

Η υπουργός Πολιτισμού, αναφερόμενη στη δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας για την πολύχρονη καθυστέρηση στην παράδοση του μνημείου, τόνισε ότι «τα μνημεία και τα ευρήματα καθορίζουν το χρόνο συντήρησης, αποκατάστασης και έκθεσής τους και είναι αυτά που μας υπαγορεύουν και το χρόνο παρέμβασής μας».

«Πρέπει να λυθούν επιστημονικά και επιστημολογικά θέματα, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση ήταν πάρα πολλά. Χάρη στη διεπιστημονική συνεργασία σχεδόν όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού αλλά και εμπειρογνωμόνων από τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, λύθηκαν, ξεπεράστηκαν, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ορθή αποκατάσταση του μνημείου. Το μέλημά μας, το ενδιαφέρον του υπουργείου Πολιτισμού και η υποχρέωσή του είναι να αποκαθιστά τα μνημεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», συμπλήρωσε η Λίνα Μενδώνη.

