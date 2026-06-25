Οι αγώνες της Γερμανίας και της Ολλανδίας για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (25/6).
Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ με το παιχνίδι να αρχίζει στις 23:00 ενώ λίγες ώρες μετά, στις 02:00, η Ολλανδία θα αναμετρηθεί με την Τυνησία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
17:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ράλλυ Ακρόπολις 2026, SS1 EKO Super Special Stage
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Τελετή Έναρξης
ΕΡΤ1 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Εκουαδόρ – Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο
02:00 ΕΡΤ 1 Τυνησία – Ολλανδία Παγκόσμιο Κύπελλο
02:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιαπωνία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο
05:00 ΕΡΤ 1 Παραγουάη – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο
05:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τουρκία – ΗΠΑ Παγκόσμιο Κύπελλο