Οι αγώνες της Γερμανίας και της Ολλανδίας για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (25/6).

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ με το παιχνίδι να αρχίζει στις 23:00 ενώ λίγες ώρες μετά, στις 02:00, η Ολλανδία θα αναμετρηθεί με την Τυνησία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

15:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:30 Novasports 6HDWTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

17:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Μπαντ Χόμπουργκ

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 Novasports Start WTA 250 2026 Ίστμπουρν

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ράλλυ Ακρόπολις 2026, SS1 EKO Super Special Stage

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Τελετή Έναρξης

ΕΡΤ1 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Εκουαδόρ – Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο

02:00 ΕΡΤ 1 Τυνησία – Ολλανδία Παγκόσμιο Κύπελλο

02:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιαπωνία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο

05:00 ΕΡΤ 1 Παραγουάη – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο

05:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τουρκία – ΗΠΑ Παγκόσμιο Κύπελλο