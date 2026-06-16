Ο αγώνας της Γαλλίας με τη Σενεγάλη για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (16/6).

Οι «τρικολόρ», παγκόσμιοι πρωταθλητές το 2018 και φιναλίστ το 2022, είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και στην πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει απέναντί της την ομάδα που κατέκτησε, στο γήπεδο, το Κόπα Άφρικα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 7 HDATP 500 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Continental Tour Gold

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Σενεγάλη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου