Το 74ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:40.

Η Αρετή έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό πρόσωπο του Οδυσσέα, που βάζει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της. Η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Αλεξάνδρα δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στη ζωή του Οδυσσέα.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 74:

Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο μαζί με τον Ορφέα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, κάνοντάς του μία πρόταση που τον αιφνιδιάζει. Η Αρετή φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα. Εκεί όμως, έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό του πρόσωπο, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της.

