Ο Πάνος Μουζουράκης εξέφρασε τη στήριξή του προς τις χώρες που έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό της Eurovision. Παράλλα σχολιάσε θετικά την εμφάνιση του Akyla και τόνισε ότι ο τραγουδιστής ήταν στην ομάδα του όταν συμμετείχε στο «The Voice».

«Ο Akylas ήταν στην ομάδα μου! Γενικότερα, φέτος με τη Eurovision, μπράβο στον Akyla και μπράβο που μπόρεσε και το έκανε αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν απ’ τον διαγωνισμό», σχολίασε ο Πάνος Μουζουράκης.

Το ραντεβού στη Βιέννη έχει οριστεί για τον Μάιο, με την ελληνική αποστολή να ρίχνεται στη μάχη από νωρίς. Συγκεκριμένα, ο Akylas θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του Α’ Ημιτελικού που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου.