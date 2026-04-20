Με εντυπωσιακή δυναμική επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες το Your Face Sounds Familiar μέσα από τη συχνότητα του ANT1, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Η πρεμιέρα του δημοφιλούς show μεταμορφώσεων την Κυριακή 19 Απριλίου κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού, συνδυάζοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες. Το αποτέλεσμα ήταν να κατακτήσει την πρώτη θέση στη βραδινή ζώνη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Τα στοιχεία της Nielsen αποτυπώνουν ξεκάθαρα την επιτυχία της πρεμιέρας:

Δυναμικό κοινό (18-54): Μέσος όρος 20%, με το υψηλότερο ποσοστό να φτάνει το 27,8% στο τέταρτο 00:15 – 00:30

Γενικό σύνολο: Μέσος όρος 21,2%, με κορύφωση έως και 27,5%

Τα ποσοστά αυτά έφεραν το show στην κορυφή της τηλεθέασης για τη συγκεκριμένη ημέρα, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Η επιστροφή του Your Face Sounds Familiar φαίνεται πως ήρθε για να πρωταγωνιστήσει και φέτος, με την πρεμιέρα να δίνει ισχυρό στίγμα για τη συνέχεια.