Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και είδε την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να της δίνει συγχαρητήρια και να εξηγεί τι πήγε στραβά για την ομάδα του.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε στη φετινή σεζόν με στόχο την κατάκτηση του τίτλου για να γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο τα 100ά γενέθλιά του, τελικά όμως θα παλέψει μέχρι τέλους για τη 2η θέση, χάνοντας οριστικά τις ελπίδες του μετά την ισοπαλία με τους «ερυθρόλευκους».

«Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε πολύ καλά κάποιες καταστάσεις, είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είχαν συνέπεια, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εμείς πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα στις αρχές του Φλεβάρη, προσπαθήσαμε να κάνουμε την επάνοδό μας αλλά ήταν πλέον πολύ δύσκολο, ειδικά μετά από δύο παιχνίδια όπου παίζεις με τον Ολυμπιακό και έχει τον ίδιο στόχο με εσένα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Ζήσαμε έντονα το σημερινό ματς, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας, είτε την γκέλα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, είτε εμείς να κερδίζαμε το παιχνίδι, πλέον υπάρχει στο μυαλό μας η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ήταν μία δύσκολη σεζόν, ακόμη και δύο μέρες είχαμε πάλι προβλήματα, όπως με τον Οζντόεφ και τον Τάισον, ήταν μία δύσκολη χρονιά, δεν τελείωσε ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε και να μην τα παρατάμε».