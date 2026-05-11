Η ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 11/5.

Πιο αναλυτικά: Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στη Θεσσαλία από 14 έως 31, στη Στερεά από 13 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 28, στα Επτάνησα από 14 έως 26, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 28 βαθμούς και στην Κρήτη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.