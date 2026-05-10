Με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθεί στη χώρα μας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στον οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης έφθασε με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα φτάσει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Έχει ήδη μπει στο αεροσκάφος για την Ελλάδα. Συνοδεύεται από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών.

«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα «τοξικά και δηλητηριώδη» σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη.

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφασή μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφέρει επίσης τα εξής:

«Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά».