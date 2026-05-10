Την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος της ιστορίας της πανηγυρίζει η Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» ήθελαν ένα βαθμό για να κατακτήσουν και μαθηματικά τον τίτλο τρεις στροφές πριν το τέλος του μαραθωνίου και με τη «βασίλισσα» να είναι σε τραγική κατάσταση, καθώς οι παίκτες της… παίζουν ξύλο μεταξύ τους, ήταν σίγουρο ότι θα το κατάφερναν. Και το κατάφεραν με νίκη, όχι με ισοπαλία.

Στο 9ο λεπτό ο Ράσφορντ με πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-0 και στο 18′ ήρθε και το 2-0 από τον Φεράν Τόρες, με δυνατό σουτ εντός περιοχής.

Η Ρεάλ είχε κάποιες ευκαιρίες στη συνέχεια για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά δεν σκόραρε, με τη Μπαρτσελόνα να έχει, επίσης, ευκαιρίες για να ανεβάσει το σκορ, αλλά ο Κουρτουά είπε «όχι».

Μικρό το κακό, όμως, για τους Καταλανούς καθώς και με το 2-0 μια χαρά πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 29η φορά στην ιστορία τους,.