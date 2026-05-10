Η νέα δραματική σειρά του Netflix, «Legends» μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την πρεμιέρα της στην πλατφόρμα εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Top 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ήδη φιγουράρει ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς σειρές παγκοσμίως.

Το έξι επεισοδίων αστυνομικό δράμα πετυχαίνει κάτι που σπάνια συναντά κανείς: καλλιεργεί μια σχεδόν ακαταμάχητη ανάγκη για συνεχή θέαση, εκείνη τη γνώριμη αλλά σπάνια αίσθηση ότι κάθε επεισόδιο οδηγεί αναπόφευκτα στο επόμενο και πως ποτέ δεν είναι αρκετό.

Με πρωταγωνιστές τον Tom Burke και τον Steve Coogan, η σειρά αντλεί έμπνευση από πραγματικά γεγονότα, εστιάζοντας σε μια άγνωστη αλλά καθοριστική επιχείρηση της βρετανικής HM Customs and Excise τη δεκαετία του ’90.

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκεται μια ομάδα καθημερινών τελωνειακών υπαλλήλων που καλούνται να μεταμορφωθούν σε μυστικούς πράκτορες, διεισδύοντας σε επικίνδυνα καρτέλ ναρκωτικών. Δεν πρόκειται για εκπαιδευμένους κατασκόπους, αλλά για απλούς ανθρώπους που καλούνται να υιοθετήσουν νέες ταυτότητες -τις λεγόμενες «legends»- και να ζήσουν μέσα στο ψέμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η δημιουργική υπογραφή του Neil Forsyth (γνωστού από τα The Gold και Guilt) είναι εμφανής, καθώς η σειρά ξεχωρίζει για τη σφιχτή της αφήγηση, το ρυθμό που δεν χαλαρώνει ποτέ, αλλά και την χαρακτηριστική βρετανική ισορροπία ανάμεσα στην ένταση και το λεπτό χιούμορ.

Η ανταπόκριση κοινού και κριτικών είναι εντυπωσιακή

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, με 86% αποδοχή από θεατές και 92% από κριτικούς στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, η σειρά ήδη συζητείται ως πιθανός διεκδικητής διακρίσεων, με πολλούς να κάνουν λόγο για παραγωγή «επιπέδου BAFTA Awards». Οι κριτικές από τίτλους όπως οι Financial Times και The Times επιβεβαιώνουν το ίδιο: πρόκειται για ένα κομψό, καλοδουλεμένο δράμα που δεν χάνει ποτέ τον έλεγχο της έντασής του.

Βασισμένο στο βιβλίο «The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade», το Legends δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία εγκλήματος. Εξερευνά το τίμημα της διπλής ζωής, την ηθική ασάφεια και την ψυχολογική φθορά όσων ζουν στο όριο. Και αυτό ακριβώς είναι που το καθιστά τόσο εθιστικό: πίσω από κάθε μυστική ταυτότητα, υπάρχει ένας άνθρωπος που κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε αυτήν.