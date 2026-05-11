Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωρά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και έρευνες, με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών, φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου για κάθε ΑΦΜ. Η φορολογική διοίκηση θα συγκεντρώνει στοιχεία όχι μόνο από τις δικές της βάσεις δεδομένων αλλά και από τράπεζες, ψηφιακές πλατφόρμες, ηλεκτρονικές συναλλαγές, ακόμη και από τον παγκόσμιο ιστό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω συνεχών διασταυρώσεων και ανάλυσης δεδομένων θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική εικόνα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, ακόμη και πριν ξεκινήσει φορολογικός έλεγχος.

Έλεγχοι με ΑΙ

Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα «σαρώνουν» οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απάτης. Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και κυκλώματα ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

Πληροφορίες από 90 χώρες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, ενώ ενισχύεται και ο εντοπισμός τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με περισσότερες από 90 χώρες.

Κλοιός στους οφειλέτες

Παράλληλα ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ για κάθε οφειλέτη. Το σύστημα θα αξιολογεί εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογική συνέπεια αλλά και οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά πληρωμών.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με νέα ψηφιακά εργαλεία, τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), με βασικό στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Για το 2026 ο πήχης των φορολογικών εσόδων τοποθετείται στα 75,45 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 29,2 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον ΦΠΑ, ενώ από ελέγχους και διασταυρώσεις η ΑΑΔΕ επιδιώκει επιπλέον βεβαιώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα προγραμματίζεται η αποστολή 12.000 εκκαθαριστικών με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που θα προκύψουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Στο μεταξύ, στην τελική ευθεία εισέρχεται και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα λειτουργήσει ως ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μίσθωσης ακινήτων.

Την ίδια ώρα επεκτείνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβαθμίζεται το myDATA και ενεργοποιείται σταδιακά το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η διακίνηση αγαθών. Παράλληλα διευρύνεται και το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, πέραν της αγοράς οχημάτων, όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι συναλλαγές μέσω POS, με τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS να ενισχύεται μέσω νέου λογισμικού που θα εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και φαινόμενα μη συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε κλάδους με υψηλό φορολογικό κενό και σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωμένα εισοδήματα και πραγματικό επίπεδο δαπανών.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα προγραμματίζονται διασταυρώσεις για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων και μη δηλωθείσες μεταβιβάσεις, καθώς και έλεγχοι τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο στόχαστρο θα βρεθούν ακόμη φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία εκτός χώρας, επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για ελέγχους σε ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.

Εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ θέτει ως στόχο για το 2026 την είσπραξη τουλάχιστον του 45% των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, την είσπραξη 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες τελωνειακές οφειλές.

Ελεγκτικοί στόχοι

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, μέσα στο 2026 θα πραγματοποιηθούν 26.000 φορολογικοί έλεγχοι, 75.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης, 39.300 έλεγχοι και έρευνες από τις ΔΕΟΣ, 25.400 επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης και 14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι. Παράλληλα προγραμματίζονται 3.468 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση POS, myDATA και στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 6.350 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει ανάλυσης κινδύνου, 1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και 900 ειδικές έρευνες για απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.