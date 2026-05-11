Σε υψηλά ποσοστά κινούνται τα ποσοστά φορολογικής συμμόρφωσης. Παρά την ακρίβεια που πιέζει τα εισοδήματα, οι φορολογούμενοι πληρώνουν στην ώρα τους 8 στα 10 ευρώ των συνολικών οφειλών του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι η εισπραξιμότητα των βασικότερων φόρων (ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ) έφθασε στο 80,68% το πρώτο δίμηνο του 2026, ενισχύοντας τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού.

Πιο συνεπείς στις πληρωμές τους εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, καθώς πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση σχεδόν 9 στα 10 ευρώ του φόρου εισοδήματος, και ακολουθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι φρόντισαν να πληρώσουν στην ώρα τους σχεδόν το 83% του φόρου που είχε βεβαιωθεί. Τις χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα, που πληρώνουν στην ώρα τους το 73,39% του φόρου εισοδήματος, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκουν καταφύγιο στην πάγια ρύθμιση και τις 24 δόσεις για να πάρουν ανάσα.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026:

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Το πρώτο δίμηνο του 2026, που εξοφλούνται οι τελευταίες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώθηκε σε 82,98%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τα 359,88 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να εισπραχθούν το συγκεκριμένο διάστημα, εισπράχθηκαν εμπρόθεσμα 298,64 εκατ. ευρώ.

Φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το 73,39% του φόρου. Συγκεκριμένα, από 1,348 δισ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί, εισπράχθηκαν τα 989,39 εκατ. ευρώ εμπρόθεσμα.

Φορο-εισπράξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρώτο τρίμηνο του έτους τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Στις φορο-εισπράξεις περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.