Με δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα χανταϊού, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026

Παρότι νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναφέρει πως «ο Έλληνας ασθενεί από χανταϊό», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν πρόκειται για επιβεβαιωμένη νόσηση, ειδικοί του ΕΟΔΥ ξεκαθάρισαν πως η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται ως ύποπτο κρούσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Έλληνας πολίτης δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής συμπτώματα, ωστόσο οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μόλυνσης. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να τεθεί σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όσα χαρακτήρισε «δηλητηριώδη, τοξικά και υβριστικά σχόλια», αλλά και σε θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν γύρω από την υπόθεση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, το υπουργείο Υγείας δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει μόνο του τον ασθενή σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

«Ντρέπομαι για το πώς η κοινωνία μας έφτασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», έγραψε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας βρίσκεται ήδη μέσα στο στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan, το οποίο μετέβη στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, όπου θα παραμείνει σε απομόνωση και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.