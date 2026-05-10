Την Έλενα Χριστοπούλου φιλοξένησε ο Θανάσης Πάτρας το βράδυ της Κυριακής στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του Open TV, με τη γνωστή artist manager να μιλά ανοιχτά για τη συμμετοχή της στο Greece’s Next Top Model και τους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση.

Η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε στους δύο κύκλους στους οποίους συμμετείχε στο δημοφιλές ριάλιτι μόδας, αποκαλύπτοντας πως οι εντάσεις στο παρασκήνιο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να αποχωρήσει.

«Βρέθηκα για δύο σεζόν στο GNTM, στον πρώτο και στον δεύτερο κύκλο. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή μου στον Φάνη είχα πει ότι “έφυγα πριν φαγωθούμε”. Και αυτό ακριβώς συνέβη, γιατί υπήρχαν εντάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως, κατά τη δική της άποψη, η ομάδα του GNTM δεν λειτούργησε ποτέ ως ένα ενιαίο σύνολο.

«Νομίζω ότι ήμασταν μονάδες και όχι πραγματική ομάδα. Αυτό συμβαίνει σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές. Στην τηλεόραση σπάνια βλέπω ομάδες να λειτουργούν αρμονικά, γιατί συνήθως ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του», ανέφερε.

Παράλληλα, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία θα βρίσκεται στο νέο κύκλο του Greece’s Next Top Model.

Όπως τόνισε, θεωρεί πως η παρουσιάστρια μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο πρόγραμμα.

«Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι μία από τις γυναίκες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και με μεγάλη επιτυχία. Τη θαυμάζω πολύ και πιστεύω ότι θα φέρει νέα πνοή στο GNTM. Προφανώς γι’ αυτό επιλέχθηκε», είπε χαρακτηριστικά.